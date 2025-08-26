https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037580902.html

ПВО ночью сбила 43 БПЛА ВСУ

Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого августа с полуночи до 06.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Отмечается, что по шесть беспилотников сбиты над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять - над Волгоградской и четыре - над Брянской.Кроме того, по три дрона нейтрализованы над Орловской и Псковской областями, по два - над Белгородской и Курской, по одному - над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

