Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 26.08.2025 (обновлено: 07:54 26.08.2025)
ПВО ночью сбила 43 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 43 БПЛА ВСУ
Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого августа с полуночи до 06.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Отмечается, что по шесть беспилотников сбиты над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять - над Волгоградской и четыре - над Брянской.Кроме того, по три дрона нейтрализованы над Орловской и Псковской областями, по два - над Белгородской и Курской, по одному - над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать шестого августа с полуночи до 06.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по шесть беспилотников сбиты над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять - над Волгоградской и четыре - над Брянской.
Кроме того, по три дрона нейтрализованы над Орловской и Псковской областями, по два - над Белгородской и Курской, по одному - над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.
