ПВО ночью отразила атаку в пяти районах Ростовской области - РИА Новости, 26.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 26.08.2025 (обновлено: 06:23 26.08.2025)
ПВО ночью отразила атаку в пяти районах Ростовской области
2025-08-26T06:14:00+03:00
2025-08-26T06:23:00+03:00
ростовская область
специальная военная операция на украине
безопасность
неклиновский район
юрий слюсарь
МОСВКА, 26 авг — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Никто из людей не пострадал, написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Главное, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.Отмечается, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша, в одном из домов частично разрушена стена и кровля, обломками поврежден автомобиль.Муниципальная комиссия, по словам Слюсаря, сегодня зафиксирует ущерб.
ростовская область, безопасность, неклиновский район, юрий слюсарь
Ростовская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Неклиновский район, Юрий Слюсарь
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
МОСВКА, 26 авг — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Никто из людей не пострадал, написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
"Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Главное, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша, в одном из домов частично разрушена стена и кровля, обломками поврежден автомобиль.
Муниципальная комиссия, по словам Слюсаря, сегодня зафиксирует ущерб.
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Неклиновский район, Юрий Слюсарь
 
 
