ПВО ночью отразила атаку в пяти районах Ростовской области

2025-08-26T06:14:00+03:00
2025-08-26T06:14:00+03:00
2025-08-26T06:23:00+03:00
МОСВКА, 26 авг — РИА Новости. Силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Никто из людей не пострадал, написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Наши силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Главное, никто из людей не пострадал", — говорится в сообщении.Отмечается, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша, в одном из домов частично разрушена стена и кровля, обломками поврежден автомобиль.Муниципальная комиссия, по словам Слюсаря, сегодня зафиксирует ущерб.
