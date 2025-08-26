Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037573772.html
Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2025
Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области
Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T05:17:00+03:00
2025-08-26T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_3bca7e1edefcb4b7ef4c167d8e9f6d0f.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Операторы FPV-дронов осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель. "Расчеты БпЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении. По словам военнослужащих, множество боевых задач в зоне СВО в настоящее время выполняется с использованием дронов: разведка целей, поражение, разминирование местности, контроль обстановки и другое. В министерстве обороны РФ добавили, что принцип троса с крючками также используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1962001988_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_36b33afe0e892d5e306ab1f608bb6b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области

МО РФ: бойцы "Днепра" ведут постоянную охоту на БПЛА ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Операторы FPV-дронов осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель.
"Расчеты БпЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.
По словам военнослужащих, множество боевых задач в зоне СВО в настоящее время выполняется с использованием дронов: разведка целей, поражение, разминирование местности, контроль обстановки и другое.
В министерстве обороны РФ добавили, что принцип троса с крючками также используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала