Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области

Бойцы "Днепра" ведут охоту на беспилотники ВСУ в Запорожской области

2025-08-26T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Операторы FPV-дронов осуществляют круглосуточное наблюдение за воздушным пространством. При появлении дрона противника российский беспилотник подлетает к нему сверху и специальным тросом с крючками сбивает цель. "Расчеты БпЛА гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ведут постоянную охоту на дроны ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении. По словам военнослужащих, множество боевых задач в зоне СВО в настоящее время выполняется с использованием дронов: разведка целей, поражение, разминирование местности, контроль обстановки и другое. В министерстве обороны РФ добавили, что принцип троса с крючками также используется для дистанционного разминирования упавших, но не взорвавшихся дронов ВСУ.

2025

