ПВО вечером сбила 37 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 26.08.2025 (обновлено: 10:37 26.08.2025)
ПВО вечером сбила 37 БПЛА ВСУ
ПВО вечером сбила 37 БПЛА ВСУ
ПВО за вечер ликвидировала 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ПВО за вечер ликвидировала 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.&quot;Двадцать шестого августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ПВО за вечер ликвидировала 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
"Двадцать шестого августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Из них:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
