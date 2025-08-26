https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037563409.html

ПВО вечером сбила 37 БПЛА ВСУ

ПВО за вечер ликвидировала 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ПВО за вечер ликвидировала 37 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны."Двадцать шестого августа с 20:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Из них:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

