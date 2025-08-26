https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037591847.html
Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника
Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 26.08.2025
Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:26:00+03:00
2025-08-26T09:26:00+03:00
2025-08-26T09:26:00+03:00
безопасность
псковская область
михаил ведерников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "Сегодня в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью вновь зафиксированы БПЛА противника. 4 беспилотника уничтожены. В настоящее время угрозы для граждан и объектов на территории Псковской области нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что ограничения по работе связи и воздушного транспорта сняты.
https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037456216.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_118cfb78e900bd90d9c8f0bb3167188b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, псковская область, михаил ведерников
Безопасность, Псковская область, Михаил Ведерников
Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника
В небе над Псковской областью в ночные и утренние часы уничтожили четыре БПЛА