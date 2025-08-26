https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037591847.html

Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника

Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника - РИА Новости, 26.08.2025

Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника

Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:26:00+03:00

2025-08-26T09:26:00+03:00

2025-08-26T09:26:00+03:00

безопасность

псковская область

михаил ведерников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "Сегодня в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью вновь зафиксированы БПЛА противника. 4 беспилотника уничтожены. В настоящее время угрозы для граждан и объектов на территории Псковской области нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что ограничения по работе связи и воздушного транспорта сняты.

https://ria.ru/20250825/spetsoperatsiya-2037456216.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, псковская область, михаил ведерников