26.08.2025

Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника
09:26 26.08.2025
Над Псковской областью уничтожили четыре беспилотника
Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 26.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. "Сегодня в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью вновь зафиксированы БПЛА противника. 4 беспилотника уничтожены. В настоящее время угрозы для граждан и объектов на территории Псковской области нет", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор сообщил, что ограничения по работе связи и воздушного транспорта сняты.
безопасность, псковская область, михаил ведерников
Безопасность, Псковская область, Михаил Ведерников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Четыре беспилотника уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, в настоящее время угрозы для граждан и объектов нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Сегодня в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью вновь зафиксированы БПЛА противника. 4 беспилотника уничтожены. В настоящее время угрозы для граждан и объектов на территории Псковской области нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что ограничения по работе связи и воздушного транспорта сняты.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.08.2025
Вчера, 16:31
 
БезопасностьПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
