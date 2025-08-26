https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037589446.html
Над Псковской областью сбили четыре беспилотника
Четыре БПЛА уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, угрозы для граждан и объектов нет – губернатор РИА Новости, 26.08.2025
безопасность
псковская область
псковская область
безопасность, псковская область
Безопасность, Псковская область
