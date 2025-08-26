https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037589446.html

Над Псковской областью сбили четыре беспилотника

Четыре БПЛА уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, угрозы для граждан и объектов нет – губернатор РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T09:10:00+03:00

безопасность

псковская область

Четыре БПЛА уничтожены в ночные и утренние часы в небе над Псковской областью, угрозы для граждан и объектов нет – губернаторРИА Новости

псковская область

2025

Варвара Скокшина

безопасность, псковская область