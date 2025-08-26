https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037578650.html

Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ

Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Козельского района. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.

