Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ
Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Козельского района. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
