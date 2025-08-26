Рейтинг@Mail.ru
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/bespilotnik-2037578650.html
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ - РИА Новости, 26.08.2025
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ
Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T07:00:00+03:00
2025-08-26T07:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
козельский район
владислав шапша
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Козельского района. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250826/bespilotniki-2037577221.html
калужская область
козельский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, козельский район, владислав шапша, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Козельский район, Владислав Шапша, Безопасность, Россия
Над Калужской областью сбили БЛПА ВСУ

Над Калужской областью сбили украинский беспилотник

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дрон уничтожен над Калужской областью, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Козельского района. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ПВО сбила более десяти БПЛА над двумя районами Ленобласти
06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьКозельский районВладислав ШапшаБезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала