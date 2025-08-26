С бюста Махатмы Ганди в Берлине похитили очки

Рейтинг@Mail.ru
17:38 26.08.2025 (обновлено: 18:32 26.08.2025)
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста известного индийского политического деятеля, одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди в музее в Берлине, сообщила местная полиция. "В период с 2 по 6 августа 2025 года из выставочного зала музея Берлинской стены была украдена пара бронзовых очков. Очки были частью бронзового бюста Махатмы Ганди", - говорится в сообщении полиции. Очки, являющиеся частью скульптуры, размером 23 на шесть сантиметров изготовлены из бронзы, не складываются, в них нет стеклянных линз. Полиция ищет свидетелей преступления. Очки Ганди не первый раз становятся предметом кражи. В 2011 году из мемориального комплекса в городе Вардха в центральной Индии за день до торжественной церемонии, посвященной 75-летию основания ашрама (резиденции гуру) Ганди, из шкатулки с его личными вещами украли круглые очки.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста известного индийского политического деятеля, одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди в музее в Берлине, сообщила местная полиция.
"В период с 2 по 6 августа 2025 года из выставочного зала музея Берлинской стены была украдена пара бронзовых очков. Очки были частью бронзового бюста Махатмы Ганди", - говорится в сообщении полиции.
Очки, являющиеся частью скульптуры, размером 23 на шесть сантиметров изготовлены из бронзы, не складываются, в них нет стеклянных линз.
Полиция ищет свидетелей преступления.
Очки Ганди не первый раз становятся предметом кражи. В 2011 году из мемориального комплекса в городе Вардха в центральной Индии за день до торжественной церемонии, посвященной 75-летию основания ашрама (резиденции гуру) Ганди, из шкатулки с его личными вещами украли круглые очки.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
У замглавы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства
12 сентября 2024, 15:32
 
