С бюста Махатмы Ганди в Берлине похитили очки

2025-08-26T17:38:00+03:00

2025-08-26T17:38:00+03:00

2025-08-26T18:32:00+03:00

индия

берлин (город)

махатма ганди

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста известного индийского политического деятеля, одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди в музее в Берлине, сообщила местная полиция. "В период с 2 по 6 августа 2025 года из выставочного зала музея Берлинской стены была украдена пара бронзовых очков. Очки были частью бронзового бюста Махатмы Ганди", - говорится в сообщении полиции. Очки, являющиеся частью скульптуры, размером 23 на шесть сантиметров изготовлены из бронзы, не складываются, в них нет стеклянных линз. Полиция ищет свидетелей преступления. Очки Ганди не первый раз становятся предметом кражи. В 2011 году из мемориального комплекса в городе Вардха в центральной Индии за день до торжественной церемонии, посвященной 75-летию основания ашрама (резиденции гуру) Ганди, из шкатулки с его личными вещами украли круглые очки.

индия

берлин (город)

индия, берлин (город), махатма ганди