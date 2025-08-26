https://ria.ru/20250826/berlin-2037716516.html
С бюста Махатмы Ганди в Берлине похитили очки
С бюста Махатмы Ганди в Берлине похитили очки
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста известного индийского политического деятеля, одного из лидеров движения за независимость Индии Махатмы Ганди в музее в Берлине, сообщила местная полиция. "В период с 2 по 6 августа 2025 года из выставочного зала музея Берлинской стены была украдена пара бронзовых очков. Очки были частью бронзового бюста Махатмы Ганди", - говорится в сообщении полиции. Очки, являющиеся частью скульптуры, размером 23 на шесть сантиметров изготовлены из бронзы, не складываются, в них нет стеклянных линз. Полиция ищет свидетелей преступления. Очки Ганди не первый раз становятся предметом кражи. В 2011 году из мемориального комплекса в городе Вардха в центральной Индии за день до торжественной церемонии, посвященной 75-летию основания ашрама (резиденции гуру) Ганди, из шкатулки с его личными вещами украли круглые очки.
