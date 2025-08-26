https://ria.ru/20250826/berlin-2037684313.html

Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ

Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025

Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ

Берлин планирует вскоре разрешить въезд афганских семей из Пакистана в Германию, решение было принято после ряда судебных решений, обязывающих власти выдавать... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T15:46:00+03:00

2025-08-26T15:46:00+03:00

2025-08-26T15:46:00+03:00

в мире

германия

берлин (город)

пакистан

welt

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Берлин планирует вскоре разрешить въезд афганских семей из Пакистана в Германию, решение было принято после ряда судебных решений, обязывающих власти выдавать визы афганцам с подтверждением на приём в страну, пишет немецкая газета Welt. "В течение нескольких месяцев новое правительство Германии препятствовало эвакуации "особенно уязвимых" афганских граждан в Германию. После ряда судебных решений, вынесенных не в пользу Берлина, правительство наконец отреагировало", - сообщило издание. По данным газеты, первые семьи смогут прибыть в Германию в ближайшие дни обычными рейсами с пересадкой в Дубае или Стамбуле. В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что проверочные процедуры на месте в Пакистане уже возобновлены, чтобы удостовериться в личности прибывающих и исключить возможные риски безопасности. Ранее почти все афганцы, ожидавшие въезда, оказались в стране незаконно из-за бюрократических задержек, что вызвало критику как внутри Германии, так и со стороны пакистанских властей. Теперь немецкие службы безопасности вновь приступят к работе в Исламабаде для урегулирования всех открытых вопросов. Как выяснила Welt, министерству иностранных дел грозит штраф, если афганцам с подтверждением на приём в Германию не выдадут визы, это следует из документа Административного суда Берлина, который оказался в распоряжении редакции. Судьи за последние недели приняли около двух десятков аналогичных экстренных решений. Уточняется, что Германия "юридически обязана соблюдать окончательные неотозванные подтверждения приёма". После прихода к власти Талибана в Афганистане ряд афганцев, сотрудничавших с западными структурами, бежали в соседний Пакистан. Германия ранее пообещала принять часть таких "особо уязвимых" людей - бывших своих сотрудников, правозащитников, женщин-активисток и их семьи. Однако в последние месяцы немецкое правительство сильно затянуло выдачу виз и фактически перестало впускать их в страну. Из-за этой задержки около 2 тысяч афганцев застряли в Исламабаде: их визы истекли, они стали нелегалами, пакистанские власти начали депортировать некоторых обратно. Германия теперь возобновляет приём, чтобы выполнить свои обязательства и избежать судебных санкций.

https://ria.ru/20250825/merkel-2037459189.html

https://ria.ru/20250826/pentagon-2037561734.html

германия

берлин (город)

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, берлин (город), пакистан, welt