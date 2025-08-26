Рейтинг@Mail.ru
Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/berlin-2037684313.html
Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ
Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ
Берлин планирует вскоре разрешить въезд афганских семей из Пакистана в Германию, решение было принято после ряда судебных решений, обязывающих власти выдавать... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:46:00+03:00
2025-08-26T15:46:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
пакистан
welt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Берлин планирует вскоре разрешить въезд афганских семей из Пакистана в Германию, решение было принято после ряда судебных решений, обязывающих власти выдавать визы афганцам с подтверждением на приём в страну, пишет немецкая газета Welt. "В течение нескольких месяцев новое правительство Германии препятствовало эвакуации "особенно уязвимых" афганских граждан в Германию. После ряда судебных решений, вынесенных не в пользу Берлина, правительство наконец отреагировало", - сообщило издание. По данным газеты, первые семьи смогут прибыть в Германию в ближайшие дни обычными рейсами с пересадкой в Дубае или Стамбуле. В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что проверочные процедуры на месте в Пакистане уже возобновлены, чтобы удостовериться в личности прибывающих и исключить возможные риски безопасности. Ранее почти все афганцы, ожидавшие въезда, оказались в стране незаконно из-за бюрократических задержек, что вызвало критику как внутри Германии, так и со стороны пакистанских властей. Теперь немецкие службы безопасности вновь приступят к работе в Исламабаде для урегулирования всех открытых вопросов. Как выяснила Welt, министерству иностранных дел грозит штраф, если афганцам с подтверждением на приём в Германию не выдадут визы, это следует из документа Административного суда Берлина, который оказался в распоряжении редакции. Судьи за последние недели приняли около двух десятков аналогичных экстренных решений. Уточняется, что Германия "юридически обязана соблюдать окончательные неотозванные подтверждения приёма". После прихода к власти Талибана в Афганистане ряд афганцев, сотрудничавших с западными структурами, бежали в соседний Пакистан. Германия ранее пообещала принять часть таких "особо уязвимых" людей - бывших своих сотрудников, правозащитников, женщин-активисток и их семьи. Однако в последние месяцы немецкое правительство сильно затянуло выдачу виз и фактически перестало впускать их в страну. Из-за этой задержки около 2 тысяч афганцев застряли в Исламабаде: их визы истекли, они стали нелегалами, пакистанские власти начали депортировать некоторых обратно. Германия теперь возобновляет приём, чтобы выполнить свои обязательства и избежать судебных санкций.
https://ria.ru/20250825/merkel-2037459189.html
https://ria.ru/20250826/pentagon-2037561734.html
германия
берлин (город)
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, берлин (город), пакистан, welt
В мире, Германия, Берлин (город), Пакистан, Welt
Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ

Welt: Берлин разрешит въезд афганских семей из Пакистана в Германию

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Берлин планирует вскоре разрешить въезд афганских семей из Пакистана в Германию, решение было принято после ряда судебных решений, обязывающих власти выдавать визы афганцам с подтверждением на приём в страну, пишет немецкая газета Welt.
"В течение нескольких месяцев новое правительство Германии препятствовало эвакуации "особенно уязвимых" афганских граждан в Германию. После ряда судебных решений, вынесенных не в пользу Берлина, правительство наконец отреагировало", - сообщило издание.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Меркель признала, что решение по сирийским беженцам усилило позиции АдГ
Вчера, 14:53
По данным газеты, первые семьи смогут прибыть в Германию в ближайшие дни обычными рейсами с пересадкой в Дубае или Стамбуле. В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что проверочные процедуры на месте в Пакистане уже возобновлены, чтобы удостовериться в личности прибывающих и исключить возможные риски безопасности.
Ранее почти все афганцы, ожидавшие въезда, оказались в стране незаконно из-за бюрократических задержек, что вызвало критику как внутри Германии, так и со стороны пакистанских властей. Теперь немецкие службы безопасности вновь приступят к работе в Исламабаде для урегулирования всех открытых вопросов.
Как выяснила Welt, министерству иностранных дел грозит штраф, если афганцам с подтверждением на приём в Германию не выдадут визы, это следует из документа Административного суда Берлина, который оказался в распоряжении редакции. Судьи за последние недели приняли около двух десятков аналогичных экстренных решений. Уточняется, что Германия "юридически обязана соблюдать окончательные неотозванные подтверждения приёма".
После прихода к власти Талибана в Афганистане ряд афганцев, сотрудничавших с западными структурами, бежали в соседний Пакистан. Германия ранее пообещала принять часть таких "особо уязвимых" людей - бывших своих сотрудников, правозащитников, женщин-активисток и их семьи. Однако в последние месяцы немецкое правительство сильно затянуло выдачу виз и фактически перестало впускать их в страну.
Из-за этой задержки около 2 тысяч афганцев застряли в Исламабаде: их визы истекли, они стали нелегалами, пакистанские власти начали депортировать некоторых обратно. Германия теперь возобновляет приём, чтобы выполнить свои обязательства и избежать судебных санкций.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Пентагон проводит углубленное расследование вывода войск США из Афганистана
00:05
 
В миреГерманияБерлин (город)ПакистанWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала