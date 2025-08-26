Германия разрешит въезд афганских семей из Пакистана, пишут СМИ
Welt: Берлин разрешит въезд афганских семей из Пакистана в Германию
БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Берлин планирует вскоре разрешить въезд афганских семей из Пакистана в Германию, решение было принято после ряда судебных решений, обязывающих власти выдавать визы афганцам с подтверждением на приём в страну, пишет немецкая газета Welt.
По данным газеты, первые семьи смогут прибыть в Германию в ближайшие дни обычными рейсами с пересадкой в Дубае или Стамбуле. В министерстве иностранных дел ФРГ сообщили, что проверочные процедуры на месте в Пакистане уже возобновлены, чтобы удостовериться в личности прибывающих и исключить возможные риски безопасности.
Ранее почти все афганцы, ожидавшие въезда, оказались в стране незаконно из-за бюрократических задержек, что вызвало критику как внутри Германии, так и со стороны пакистанских властей. Теперь немецкие службы безопасности вновь приступят к работе в Исламабаде для урегулирования всех открытых вопросов.
Как выяснила Welt, министерству иностранных дел грозит штраф, если афганцам с подтверждением на приём в Германию не выдадут визы, это следует из документа Административного суда Берлина, который оказался в распоряжении редакции. Судьи за последние недели приняли около двух десятков аналогичных экстренных решений. Уточняется, что Германия "юридически обязана соблюдать окончательные неотозванные подтверждения приёма".
После прихода к власти Талибана в Афганистане ряд афганцев, сотрудничавших с западными структурами, бежали в соседний Пакистан. Германия ранее пообещала принять часть таких "особо уязвимых" людей - бывших своих сотрудников, правозащитников, женщин-активисток и их семьи. Однако в последние месяцы немецкое правительство сильно затянуло выдачу виз и фактически перестало впускать их в страну.
Из-за этой задержки около 2 тысяч афганцев застряли в Исламабаде: их визы истекли, они стали нелегалами, пакистанские власти начали депортировать некоторых обратно. Германия теперь возобновляет приём, чтобы выполнить свои обязательства и избежать судебных санкций.