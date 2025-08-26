https://ria.ru/20250826/benzin-2037571092.html
В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье
В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. "Письмо" якобы о решении регионального УФАС о том, чтобы обязать АЗС в Приморье снизить цены на топливо на 15%, является фейком, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства. На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется. В соцсетях разошлось фото письма якобы с печатью и подписью УФАС, в котором утверждается, что комиссия управления признала рост цен на заправках в регионе необоснованным и обязала АЗС снизить стоимость топлива на 15% в течение двух недель. "Письмо – подделка, у нас таких отделов не существует. Это фейк. По жалобе (результата проверки – ред.) еще нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250825/toplivo-2037555872.html
