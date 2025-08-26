https://ria.ru/20250826/benzin-2037571092.html

В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье

В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье - РИА Новости, 26.08.2025

В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье

"Письмо" якобы о решении регионального УФАС о том, чтобы обязать АЗС в Приморье снизить цены на топливо на 15%, является фейком, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T04:15:00+03:00

2025-08-26T04:15:00+03:00

2025-08-26T04:15:00+03:00

приморский край

россия

уфас

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39912/76/399127641_0:282:2554:1719_1920x0_80_0_0_3cc479dbaa4f7c42495fcf9619e8a330.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. "Письмо" якобы о решении регионального УФАС о том, чтобы обязать АЗС в Приморье снизить цены на топливо на 15%, является фейком, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства. На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется. В соцсетях разошлось фото письма якобы с печатью и подписью УФАС, в котором утверждается, что комиссия управления признала рост цен на заправках в регионе необоснованным и обязала АЗС снизить стоимость топлива на 15% в течение двух недель. "Письмо – подделка, у нас таких отделов не существует. Это фейк. По жалобе (результата проверки – ред.) еще нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250825/toplivo-2037555872.html

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, россия, уфас, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика