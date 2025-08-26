Рейтинг@Mail.ru
В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье
04:15 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/benzin-2037571092.html
В УФАС опровергли сообщения о требовании снизить цены на топливо в Приморье
приморский край
россия
уфас
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. "Письмо" якобы о решении регионального УФАС о том, чтобы обязать АЗС в Приморье снизить цены на топливо на 15%, является фейком, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства. На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется. В соцсетях разошлось фото письма якобы с печатью и подписью УФАС, в котором утверждается, что комиссия управления признала рост цен на заправках в регионе необоснованным и обязала АЗС снизить стоимость топлива на 15% в течение двух недель. "Письмо – подделка, у нас таких отделов не существует. Это фейк. По жалобе (результата проверки – ред.) еще нет", - сказал собеседник агентства.
приморский край
россия
приморский край, россия, уфас, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
Приморский край, Россия, УФАС, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Экономика
© РИА Новости / Алексей Куденко
Работа автозаправки
Работа автозаправки - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Работа автозаправки . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. "Письмо" якобы о решении регионального УФАС о том, чтобы обязать АЗС в Приморье снизить цены на топливо на 15%, является фейком, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства.
На заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объясняли ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60. Ряд заправок в Приморье серьезно повысил цены. В региональном УФАС РИА Новости сообщали, что ФАС России анализирует цены около 12 тысяч заправок, в том числе в Приморском крае, за последнее время в Приморье пришло лишь одно обращение о повышении цен на топливо, оно проверяется.
В соцсетях разошлось фото письма якобы с печатью и подписью УФАС, в котором утверждается, что комиссия управления признала рост цен на заправках в регионе необоснованным и обязала АЗС снизить стоимость топлива на 15% в течение двух недель.
"Письмо – подделка, у нас таких отделов не существует. Это фейк. По жалобе (результата проверки – ред.) еще нет", - сказал собеседник агентства.
Новак поручил проанализировать формирование розничных цен на топливо
Приморский крайРоссияУФАСФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
