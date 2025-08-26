https://ria.ru/20250826/belyuskin-2037593166.html

Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина

Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, Белюскину стало плохо за рулем. Он скончался", - сказал собеседник агентства. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", Сергей Белюскин - единственный учредитель и гендиректор ООО "Системы Скат". Основная деятельность компании - "производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".

Варвара Скокшина

