https://ria.ru/20250826/belyuskin-2037593166.html
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина - РИА Новости, 26.08.2025
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина
Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T09:36:00+03:00
2025-08-26T09:36:00+03:00
2025-08-26T09:56:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037595660_0:0:1052:593_1920x0_80_0_0_2e939b9a04cbf498933c76b0c8da9be5.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, Белюскину стало плохо за рулем. Он скончался", - сказал собеседник агентства. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", Сергей Белюскин - единственный учредитель и гендиректор ООО "Системы Скат". Основная деятельность компании - "производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037595660_239:0:1052:610_1920x0_80_0_0_9dc2c11a38ed80ad6ba25be00090b5e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина
Погибшему в Москве бизнесмену Белюскину стало плохо за рулем
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"По предварительным данным, Белюскину стало плохо за рулем. Он скончался", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", Сергей Белюскин - единственный учредитель и гендиректор ООО "Системы Скат". Основная деятельность компании - "производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".