Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина - 26.08.2025
09:36 26.08.2025 (обновлено: 09:56 26.08.2025)
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина
Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, Белюскину стало плохо за рулем. Он скончался", - сказал собеседник агентства. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", Сергей Белюскин - единственный учредитель и гендиректор ООО "Системы Скат". Основная деятельность компании - "производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".
Правоохранительные органы подтвердили информацию о смерти Белюскина

Погибшему в Москве бизнесмену Белюскину стало плохо за рулем

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин погиб в Москве - предварительно, ему стало плохо за рулем, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, Белюскину стало плохо за рулем. Он скончался", - сказал собеседник агентства.
Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", Сергей Белюскин - единственный учредитель и гендиректор ООО "Системы Скат". Основная деятельность компании - "производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования".
 
