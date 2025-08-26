Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ
01:36 26.08.2025 (обновлено: 05:00 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/belyuskin-2037565489.html
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ
Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT."Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник на элитном спорткаре Aston Martin под Живописным мостом в Москве. По данным SHOT, 57-летнему предпринимателю, предварительно, стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулём", —пояснили в публикации.Как отмечается в материале, водитель некоторое время петлял по дороге прежде, чем врезаться в отбойник.Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось, и смерть наступила на месте. Предположительной причиной называют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
москва, происшествия
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖивописный мост через Москву-реку.
Живописный мост через Москву-реку.. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.
“Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник на элитном спорткаре Aston Martin под Живописным мостом в Москве. По данным SHOT, 57-летнему предпринимателю, предварительно, стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулём”, —пояснили в публикации.
Как отмечается в материале, водитель некоторое время петлял по дороге прежде, чем врезаться в отбойник.
Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось, и смерть наступила на месте. Предположительной причиной называют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 
