В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ

Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T01:36:00+03:00

2025-08-26T01:36:00+03:00

2025-08-26T05:00:00+03:00

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.“Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник на элитном спорткаре Aston Martin под Живописным мостом в Москве. По данным SHOT, 57-летнему предпринимателю, предварительно, стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулём”, —пояснили в публикации.Как отмечается в материале, водитель некоторое время петлял по дороге прежде, чем врезаться в отбойник.Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось, и смерть наступила на месте. Предположительной причиной называют проблемы с сердечно-сосудистой системой.

