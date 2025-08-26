https://ria.ru/20250826/belyuskin-2037565489.html
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2025
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ
Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:36:00+03:00
2025-08-26T01:36:00+03:00
2025-08-26T05:00:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574844539_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ddc40f8caa2b30fc641a9807775669ae.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник под Живописным мостом в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.“Бизнесмен Сергей Белюскин умер, врезавшись в отбойник на элитном спорткаре Aston Martin под Живописным мостом в Москве. По данным SHOT, 57-летнему предпринимателю, предварительно, стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулём”, —пояснили в публикации.Как отмечается в материале, водитель некоторое время петлял по дороге прежде, чем врезаться в отбойник.Прибывшая бригада медиков пыталась реанимировать мужчину, но спасти его не удалось, и смерть наступила на месте. Предположительной причиной называют проблемы с сердечно-сосудистой системой.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574844539_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e89be5ee55c5ce516c5a6a168e37181d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В ДТП в Москве погиб бизнесмен Сергей Белюскин, пишут СМИ
SHOT: бизнесмен Сергей Белюскин погиб, попав в отбойник на Aston Martin в Москве