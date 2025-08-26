https://ria.ru/20250826/bazarov-2037568511.html

За задержанным врио замгубернатора Курской области числятся две иномарки

2025-08-26T03:07:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Две японские иномарки числятся за врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым, которого ранее задержали, их общая стоимость может доходить до 3,7 миллиона рублей, следует из материалов и данных "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. В понедельник врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. Базаров - бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Так, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года. По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость Nissan Qashqai в аналогичной комплектации на вторичном рынке составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей. Стоимость же Toyota Camry стартует от 2,2 миллиона рублей, а максимальная стоимость - 2,6 миллиона рублей.

