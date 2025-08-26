https://ria.ru/20250826/bazarov-2037568511.html
За задержанным врио замгубернатора Курской области числятся две иномарки
За задержанным врио замгубернатора Курской области числятся две иномарки - РИА Новости, 26.08.2025
За задержанным врио замгубернатора Курской области числятся две иномарки
Две японские иномарки числятся за врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым, которого ранее задержали, их общая стоимость может доходить до 3,7... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Две японские иномарки числятся за врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым, которого ранее задержали, их общая стоимость может доходить до 3,7 миллиона рублей, следует из материалов и данных "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. В понедельник врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. Базаров - бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Так, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года. По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость Nissan Qashqai в аналогичной комплектации на вторичном рынке составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей. Стоимость же Toyota Camry стартует от 2,2 миллиона рублей, а максимальная стоимость - 2,6 миллиона рублей.
