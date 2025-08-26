Рейтинг@Mail.ru
За задержанным врио замгубернатора Курской области числятся две иномарки
03:07 26.08.2025
За задержанным врио замгубернатора Курской области числятся две иномарки
2025-08-26T03:07:00+03:00
2025-08-26T03:07:00+03:00
курская область
белгородская область
александр хинштейн
владимир базаров
toyota corolla
происшествия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Две японские иномарки числятся за врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым, которого ранее задержали, их общая стоимость может доходить до 3,7 миллиона рублей, следует из материалов и данных "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости. В понедельник врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. Базаров - бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства. Так, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года. По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость Nissan Qashqai в аналогичной комплектации на вторичном рынке составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей. Стоимость же Toyota Camry стартует от 2,2 миллиона рублей, а максимальная стоимость - 2,6 миллиона рублей.
курская область
белгородская область
Новости
курская область, белгородская область, александр хинштейн, владимир базаров, toyota corolla, происшествия
Курская область, Белгородская область, Александр Хинштейн, Владимир Базаров, Toyota Corolla, Происшествия
© Фото : Владимир Базаров/ВКонтактеВладимир Базаров
Владимир Базаров - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Владимир Базаров/ВКонтакте
Владимир Базаров. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Две японские иномарки числятся за врио замгубернатора Курской области Владимиром Базаровым, которого ранее задержали, их общая стоимость может доходить до 3,7 миллиона рублей, следует из материалов и данных "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости.
В понедельник врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о задержании врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. По его данным, следственные действия связаны с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность. Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений, уточнил Хинштейн. Базаров - бывший вице-губернатор Белгородской области по линии строительства.
Так, за Базаровым числятся два авто: Nissan Qashqai 2.0 Tekna Pack 2008 года и Toyota Camry 2018 года.
По данным сервиса "Авто.ру", минимальная стоимость Nissan Qashqai в аналогичной комплектации на вторичном рынке составляет 600 тысяч рублей, а максимальная - 1,1 миллиона рублей. Стоимость же Toyota Camry стартует от 2,2 миллиона рублей, а максимальная стоимость - 2,6 миллиона рублей.
Хинштейн прокомментировал задержание врио замгубернатора Базарова
Курская область, Белгородская область, Александр Хинштейн, Владимир Базаров, Toyota Corolla, Происшествия
 
 
