https://ria.ru/20250826/bashkirija-2037706806.html

В Башкирии задержали группу обнальщиков

В Башкирии задержали группу обнальщиков - РИА Новости, 26.08.2025

В Башкирии задержали группу обнальщиков

Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали группу уфимских обнальщиков, которые работали с теневой сферой экономики, в том числе с мошенниками, похищавшими РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T17:00:00+03:00

2025-08-26T17:00:00+03:00

2025-08-26T17:00:00+03:00

россия

уфа

республика башкортостан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

УФА, 26 авг – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Башкирии задержали группу уфимских обнальщиков, которые работали с теневой сферой экономики, в том числе с мошенниками, похищавшими деньги местных жителей, сообщает пресс-служба УФСБ по региону. "УФСБ России по Республике Башкортостан во взаимодействии с региональным МВД выявлена и пресечена противоправная деятельность жителей города Уфы, проводивших незаконные финансовые операции и организовавших преступную схему по выводу и обналичиванию денежных средств, в том числе похищенных в результате мошеннических действий, посредством банковских карт, оформленных на третьих лиц", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что двое жителей Уфы, 1994 и 2004 годов рождения, арендовали офисные помещения в центре города. Нанятые ими исполнители круглосуточно в режиме "онлайн" принимали денежные средства из теневого сектора экономики на подставные банковские карты, обналичивали их и переводили на счета заказчиков через криптообменники. В качестве вознаграждения они получали от 1,5 до 4,5% переводимых денежных средств в зависимости от суммы перевода, следует из релиза. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ МВД по Республике Башкортостан по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", оперативными работниками получены сведения об использовании членами организованной группы банковской карты, задействованной в схеме хищения денежных средств у жителя Башкирии", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что в рамках 11 обысков, проведенных в офисах и по местам жительства руководителей группы, изъяты системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, более 120 сотовых телефонов, 180 банковских карт и более 300 сим-карт, принадлежащих третьим лицам, наличные денежные средства более 3 миллионов рублей, 200 долларов США и криптовалюта USDT с криптокошельков в сумме, эквивалентной 15 миллионам рублей. "На основании полученных материалов республиканским МВД в отношении четырех членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей". Расследование уголовного дела по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" продолжается. В настоящее время устанавливаются личности других участников преступной схемы, проводятся следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств противоправной деятельности и иных преступлений, совершенных членами организованной группы", - добавили в пресс-службе. В Ленинском районном суде Уфы РИА Новости сообщили, что суд избрал задержанным меру пресечения в виде домашнего ареста до 21 октября.

https://ria.ru/20250421/bashkirija-2012472671.html

https://ria.ru/20250704/dropper-2027141407.html

россия

уфа

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, уфа, республика башкортостан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия