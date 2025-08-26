https://ria.ru/20250826/avtomobil-2037567257.html

Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре

Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре - РИА Новости, 26.08.2025

Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре

Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения,... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T02:24:00+03:00

2025-08-26T02:24:00+03:00

2025-08-26T02:24:00+03:00

общество

петр шкуматов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87fafa8478ab3ecc48439998104f3315.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "С 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но для водителей, по факту, ничего нового в нём нет", - рассказал Шкуматов. Эксперт уточнил, что список противопоказаний по-прежнему включает в себя шизофрению, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственную отсталость, зависимости от психоактивных веществ, эпилепсию, а также полную бинокулярную слепоту. "Просто его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в "аномалии цветового зрения". То есть, ничего не меняется: шизофреникам права не выдают, наркоманам и алкоголикам тоже, людей с эпилепсией или тяжёлыми проблемами со зрением за руль не пускают... Вот когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как всё это будет в реальности", - заключил Шкуматов.

https://ria.ru/20250127/doverennost-1875550789.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, петр шкуматов