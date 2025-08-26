Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/avtomobil-2037567257.html
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре - РИА Новости, 26.08.2025
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре
Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:24:00+03:00
2025-08-26T02:24:00+03:00
общество
петр шкуматов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87fafa8478ab3ecc48439998104f3315.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "С 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но для водителей, по факту, ничего нового в нём нет", - рассказал Шкуматов. Эксперт уточнил, что список противопоказаний по-прежнему включает в себя шизофрению, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственную отсталость, зависимости от психоактивных веществ, эпилепсию, а также полную бинокулярную слепоту. "Просто его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в "аномалии цветового зрения". То есть, ничего не меняется: шизофреникам права не выдают, наркоманам и алкоголикам тоже, людей с эпилепсией или тяжёлыми проблемами со зрением за руль не пускают... Вот когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как всё это будет в реальности", - заключил Шкуматов.
https://ria.ru/20250127/doverennost-1875550789.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/81/1548898142_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_134c1258f22fa8ed88ea2ac8c28fe12c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, петр шкуматов
Общество, Петр Шкуматов
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре

Шкуматов: аутизм добавят в список противопоказаний к управлению автомобилем

© Depositphotos.com / rachwalСалон автомобиля
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Depositphotos.com / rachwal
Салон автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
"С 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но для водителей, по факту, ничего нового в нём нет", - рассказал Шкуматов.
Эксперт уточнил, что список противопоказаний по-прежнему включает в себя шизофрению, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственную отсталость, зависимости от психоактивных веществ, эпилепсию, а также полную бинокулярную слепоту.
"Просто его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в "аномалии цветового зрения". То есть, ничего не меняется: шизофреникам права не выдают, наркоманам и алкоголикам тоже, людей с эпилепсией или тяжёлыми проблемами со зрением за руль не пускают... Вот когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как всё это будет в реальности", - заключил Шкуматов.
Доверенность на автомобиль: в каких случаях нужна, как оформить, образец
27 января, 15:48
 
ОбществоПетр Шкуматов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала