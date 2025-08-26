https://ria.ru/20250826/avtomobil-2037567257.html
Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения, рассказал РИА Новости эксперт "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. "С 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но для водителей, по факту, ничего нового в нём нет", - рассказал Шкуматов. Эксперт уточнил, что список противопоказаний по-прежнему включает в себя шизофрению, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственную отсталость, зависимости от психоактивных веществ, эпилепсию, а также полную бинокулярную слепоту. "Просто его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в "аномалии цветового зрения". То есть, ничего не меняется: шизофреникам права не выдают, наркоманам и алкоголикам тоже, людей с эпилепсией или тяжёлыми проблемами со зрением за руль не пускают... Вот когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как всё это будет в реальности", - заключил Шкуматов.
