В Австрии обвинили власти в оторванности от интересов граждан
13:26 26.08.2025
В Австрии обвинили власти в оторванности от интересов граждан
В Австрии обвинили власти в оторванности от интересов граждан
Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о...
ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о поддержке Украины. Во время визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Одессу 20 августа она подтвердила солидарность с Украиной и заявила о продолжении помощи - гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третий визит главы МИД на Украину с момента вступления ее в должность в марте 2025 года. "Текущее поведение министра иностранных дел Майнль-Райзингер в вопросе Украины показывает, что она действует совершенно оторванно от интересов австрийцев. Вместо того, чтобы защищать нейтралитет, она играет роль посла НАТО и раздаёт миллионы налоговых денег за границей", - написал Кикль в своём Telegram-канале. Лидер АПС добавил, что в то время как австрийцы дома "стонут из-за рекордных цен, инфляции и налогового бремени, Майнль-Райзингер транжирит деньги на политические пиар-шоу". По мнению Кикля, давление главы МИД в пользу вступления Украины в ЕС втянуло бы Австрию в бездонную бочку. "Такой нетто-получатель, как Украина, сильно нагрузил бы наш бюджет и разорил бы наших фермеров дешёвым импортом. Это не политика мира, а подстрекательство к войне за счёт нашей безопасности и нашего благосостояния", - заключил Кикль.
В Австрии обвинили власти в оторванности от интересов граждан

ВЕНА, 26 авг - РИА Новости. Лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль обвинил власти страны в оторванности от интересов граждан на фоне недавних заявлений главы МИД о поддержке Украины.
Во время визита министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в Одессу 20 августа она подтвердила солидарность с Украиной и заявила о продолжении помощи - гуманитарной, экономической и в сфере безопасности. Это уже третий визит главы МИД на Украину с момента вступления ее в должность в марте 2025 года.
"Текущее поведение министра иностранных дел Майнль-Райзингер в вопросе Украины показывает, что она действует совершенно оторванно от интересов австрийцев. Вместо того, чтобы защищать нейтралитет, она играет роль посла НАТО и раздаёт миллионы налоговых денег за границей", - написал Кикль в своём Telegram-канале.
Лидер АПС добавил, что в то время как австрийцы дома "стонут из-за рекордных цен, инфляции и налогового бремени, Майнль-Райзингер транжирит деньги на политические пиар-шоу".
По мнению Кикля, давление главы МИД в пользу вступления Украины в ЕС втянуло бы Австрию в бездонную бочку.
"Такой нетто-получатель, как Украина, сильно нагрузил бы наш бюджет и разорил бы наших фермеров дешёвым импортом. Это не политика мира, а подстрекательство к войне за счёт нашей безопасности и нашего благосостояния", - заключил Кикль.
