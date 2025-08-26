https://ria.ru/20250826/ataka-2037685609.html

ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. ФСБ сорвала террористическую атаку украинского беспилотника по крупной автозаправочной станции вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей - рынка и торговых центров. Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, подавила вражеский беспилотник на прилегающей к АЗС территории", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинские военные применили БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограмм и поражающими элементами. Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб оцепили место происшествия. Взрывотехники регионального Управления ФСБ успешно обезвредили беспилотник, извлекли исполнительный механизм из боевой части и изъяли взрывоопасные предметы для последующего уничтожения на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

