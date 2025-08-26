Рейтинг@Mail.ru
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР - РИА Новости, 26.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 26.08.2025
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. ФСБ сорвала террористическую атаку украинского беспилотника по крупной автозаправочной станции вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей - рынка и торговых центров. Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, подавила вражеский беспилотник на прилегающей к АЗС территории", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинские военные применили БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограмм и поражающими элементами. Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб оцепили место происшествия. Взрывотехники регионального Управления ФСБ успешно обезвредили беспилотник, извлекли исполнительный механизм из боевой части и изъяли взрывоопасные предметы для последующего уничтожения на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
макеевка
донецкая народная республика
россия
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР

Нашивка на форме сотрудника ФСБ России
© РИА Новости / ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. ФСБ сорвала террористическую атаку украинского беспилотника по крупной автозаправочной станции вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей - рынка и торговых центров. Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, подавила вражеский беспилотник на прилегающей к АЗС территории", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинские военные применили БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограмм и поражающими элементами.
Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб оцепили место происшествия. Взрывотехники регионального Управления ФСБ успешно обезвредили беспилотник, извлекли исполнительный механизм из боевой части и изъяли взрывоопасные предметы для последующего уничтожения на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Макеевка
Донецкая Народная Республика
Россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
