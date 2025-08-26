https://ria.ru/20250826/ataka-2037685609.html
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР - РИА Новости, 26.08.2025
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР
ФСБ сорвала террористическую атаку украинского беспилотника по крупной автозаправочной станции вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:52:00+03:00
2025-08-26T15:52:00+03:00
2025-08-26T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
макеевка
донецкая народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. ФСБ сорвала террористическую атаку украинского беспилотника по крупной автозаправочной станции вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей в Макеевке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике. "Противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке вблизи оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей - рынка и торговых центров. Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального УФСБ, подавила вражеский беспилотник на прилегающей к АЗС территории", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что украинские военные применили БПЛА украино-чешского производства FP-1 c осколочно-фугасной боевой частью ОФБ-60-ЯУ с общей массой взрывчатого вещества более 60 килограмм и поражающими элементами. Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб оцепили место происшествия. Взрывотехники регионального Управления ФСБ успешно обезвредили беспилотник, извлекли исполнительный механизм из боевой части и изъяли взрывоопасные предметы для последующего уничтожения на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, макеевка, донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР
ФСБ сорвала атаку дрона ВСУ на АЗС в Макеевке