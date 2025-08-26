https://ria.ru/20250826/armenija-2037698750.html

Армения собирается довести отношение с Британий до уровня партнерства

ЕРЕВАН, 26 авг – РИА Новости. Армения и Великобритания намерены довести двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства, говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства по итогам встречи замглавы МИД республики Ваана Костаняна с британским госминистром по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути. Отмечается, что встреча состоялась во вторник в Ереване в рамках второго раунда двустороннего стратегического диалога, стартовавшего в 2023 году Лондоне. "Стороны согласились довести двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства", - говорится в заявлении. Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в сферах безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе и более тесное сотрудничество в кибербезопасности и противодействии гибридным угрозам. "В контексте повышения уровня отношений с обеих сторон была подчеркнута важность дальнейшего углубления экономического сотрудничества. Стороны выразили намерение углублять деловые связи и стимулировать экономический рост через взаимодействие, в том числе поддерживая инклюзивное экономическое развитие Армении, реформы и диверсификацию в сотрудничестве с международными финансовыми институтами", - отмечается в заявлении. По данным пресс-службы, Великобритания приветствовала недавние договоренности, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, назвав это решительными шагами на пути к полной нормализации отношений между странами на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. Отмечается, что была также подтверждена важность открытия коммуникационных путей между Арменией и Азербайджаном с целью содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и прилегающих районах. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

