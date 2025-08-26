https://ria.ru/20250826/arbuzy-2037509167.html

"Это абсолютный миф". Что нашли в российских арбузах

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Нитраты, пестициды, вирусы, бактерии и прочие неприятности — среди потребителей распространены убеждения, что главное угощение лета может содержать не только косточки. Чтобы развеять или подтвердить эти опасения, РИА Новости приобрело три арбуза в разных торговых точках и отправило на проверку на вредные вещества.Смертельное угощениеСколько людей ежегодно умирает от арбуза, достоверно неизвестно. Тем не менее громких случаев хватает. Из последнего: трагедия семьи Ефремовых в Москве, когда 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка скончались, поев купленную в сетевом супермаркете ягоду. Выяснилось, что виновник гибели — дезинсектор, который обрабатывал помещение в магазине с нарушением норм безопасности и случайно отравил продукты.Однако этот случай дал почву для страхов, связанных с популярным летним угощением: якобы если неправильно выбрать арбуз, сладкий плод может быть угрозой для здоровья, а то и для жизни. Кроме того, в народе считается, что арбузы иногда "перекармливают" нитратами и пестицидами.Мы решили это проверить — с помощью специалистов филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса" (ЦОК АПК) по Москве и Московской области. Привезли на экспертизу три арбуза, чтобы выяснить, есть ли там нитраты и пестициды. И то и другое потенциально опасно для здоровья человека и может вызывать целый спектр заболеваний — от отравлений до нейродегенеративных и репродуктивных нарушений, а также онкологии.Первый, желтый, — из сетевого магазина. Второй — из открытой торговой палатки, расположенной в 20 метрах от оживленного Пироговского шоссе (городской округ Мытищи).А в палатке "Овощи и фрукты" приобрели половинку арбуза, накрытую пищевой пленкой и лежащую на прилавке под открытым небом в нескольких метрах от автодороги. Дело в том, что в Сети то и дело можно встретить информацию, что надрезанная ягода куда активнее вбирает в себя различные химикаты.Что же узнали специалисты?Три опасностиНо для начала нужно выяснить, чем же так опасны арбузы. Прежде всего, эта ягода довольно быстро накапливает нитраты из удобрений, объясняет врач-эпидемиолог НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Валерия Кравцова."Нитраты сами по себе могут быть опасны, но их главная угроза заключается в том, что они превращаются в нитриты, которые токсичны для организма, — говорит она. — Переизбыток нитратов в арбузе может вызвать симптомы отравления, такие как тошнота, головная боль, слабость и в некоторых случаях даже нарушение дыхания".Вторая причина — истекший срок годности: арбуз — скоропортящийся продукт. "Поврежденный плод быстро теряет свои свойства и может стать благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов, — продолжает эпидемиолог. — Механические повреждения, такие как трещины или вмятины, ускоряют процесс порчи, делая арбуз опасным для здоровья. При попадании микроорганизмов в пищу может произойти отравление, симптомы которого включают рвоту, диарею и боли в животе".Наконец, арбуз может быть заражен вирусами и бактериями. Как и любой другой свежий продукт, он проходит через множество рук, прежде чем попасть на стол."Если на этапе транспортировки или продажи не соблюдаются гигиенические нормы, на поверхность плода могут попасть опасные вирусы и бактерии, например сальмонелла или кишечная палочка. При употреблении такого арбуза вы рискуете здоровьем", — констатирует Кравцова."Смотрите на цвет и консистенцию"Рекомендации по выбору арбузов дали в Роспотребнадзоре. В ведомстве "убедительно рекомендуют" избегать покупки бахчевых культур вдоль дорог и в необорудованных местах, так как продукция, реализуемая в таких условиях, может не пройти необходимую санитарную экспертизу."Кроме того, арбузы имеют свойство впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей", — поясняют специалисты.Признак добросовестного продавца — полный пакет сопроводительных бумаг. "Это сертификат или декларация о соответствии, а также удостоверение о качестве от организации, вырастившей арбузы. У продавца должна быть информация о юридическом лице, реализующем продукцию, вывеска с указанием времени работы, весы и ценник. Потребители имеют полное право требовать у продавца документы на продукцию", — отмечают в Роспотребнадзоре.Кроме того, у продавцов должны быть личные медицинские книжки. Никто не отменял и соблюдение гигиены: поддержание чистоты на месте торговли, отсутствие мусора, чистая одежда сотрудников.Хранить арбузы на земле нельзя — плоды следует держать под тентом, на специальных стеллажах. В конце рабочего дня их необходимо убрать с улицы."Отметим, что вырезание кусочков на пробу или разрезание арбузов на части строго запрещено, так как в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы", — подчеркивают в федеральной службе.Как же выбрать арбуз?И еще советы от Роспотребнадзора:"Городской фольклор"Большинство опасений, связанных с арбузами, не имеют под собой оснований, утверждает руководитель проекта "Ягодная академия" Ирина Козий. Особенно это касается распространенной у потребителей хемофобии — боязни химических веществ."Н2О — тоже химикат. Мы все состоим из тех или иных химических элементов. Без хотя бы азота, фосфора и калия в той или иной форме не может быть никакого выращивания. Тот же навоз — это азотное удобрение, причем далеко не самое лучшее: в виде гранул или раствора оно точнее дозируется и имеет меньше примесей, а потому более безопасно. Качество арбузов в процессе выращивания и поставок проверяется и сертифицируется. Плоды безопасно покупать в абсолютно любое время года", — говорит эксперт.Убеждение, согласно которому арбузы опасно покупать в начале лета, Козий называет "абсолютным мифом" и "специфическим городским фольклором"."Производителям совершенно невыгодно превышать дозы азотных удобрении. Во-первых, это лишние затраты. Во-вторых, избыток азота существенно сокращает сроки хранения и ухудшает внешний вид плодов", — объясняет Козий.Еще одно опасение связано с происхождением плодов: доверием у населения пользуются российские арбузы, а вот к ягодам из-за границы покупатель относится с подозрением — неизвестно, кто и как контролировал их выращивание. Однако, по словам Ирины Козий, основной объем бахчевых на российском рынке (более 80-90 процентов от всего объема потребления) обеспечивают именно отечественные производители.При этом в начале летнего сезона арбузы импортируются из Казахстана, Узбекистана, Турции, Азербайджана. Зимой и весной основные поставки идут из Бразилии, Ирана, Коста-Рики и других стран с теплым климатом. На Дальний Восток поставки обеспечивает Китай.Задача трех плодовых телЧто же содержится в арбузах, которые мы отдали на экспертизу? В отправленных в лабораторию образцах пестицидов нет либо их содержание "ниже пределов обнаружения", поясняет специалист по связям с общественностью филиала ФГБУ ЦОК АПК по Москве и Московской области Алексей Абрамов.Что касается нитратов, то наибольшую их долю выявили в кубанском желтом арбузе из супермаркета (18 миллиграммов на килограмм). На втором месте — ягода из палатки, расположенной у трассы: 14,6. Меньше всего нитратов было в половинке плода из палатки "Овощи и фрукты": 12,6."По мнению специалистов, все три показателя — многократно ниже опасных значений, — объясняет Абрамов.— Правда, сегодня в России предельно допустимая норма нитратов в арбузах не регулируется каким-либо документом".Отметим, что ранее действовали санитарные нормы, согласно которым уровень содержания нитратов в арбузах не должен был превышать 60 миллиграммов на килограмм. Таким образом, все три арбуза оказались одинаково съедобными.Похоже, представления обывателей об "отравленных химией" ягодах несколько преувеличены. Что, впрочем, не отменяет того факта, что соблюдать бдительность при покупке любимого лакомства по-прежнему необходимо.

