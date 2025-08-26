Рейтинг@Mail.ru
В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 26.08.2025 (обновлено: 14:58 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/alpinist-2037660445.html
В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина
В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина - РИА Новости, 26.08.2025
В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина
Российский альпинист Михаил Ишутин 10 лет назад погиб практически в том же месте, где находится Наталья Наговицина, это крайне опасный участок спуска с пика... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:22:00+03:00
2025-08-26T14:58:00+03:00
киргизия
александр яковенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036675960_0:103:1080:711_1920x0_80_0_0_d50d75330043583f1395a34ef1d6d7e9.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Российский альпинист Михаил Ишутин 10 лет назад погиб практически в том же месте, где находится Наталья Наговицина, это крайне опасный участок спуска с пика Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости член правления Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Яковенко. Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. "Михаил Ишутин погиб рядом с тем местом, где произошла трагедия с Натальей Наговициной. Он тоже спускался с вершины. Мы точно не знаем, что с ним произошло, но есть подозрение, что у него оторвался тромб. Когда ты находишься на высоте выше семи тысяч, малейший сбой твоего организма может привести к такой трагедии", - сказал Яковенко. В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили поиски Наговициной.
https://ria.ru/20250826/zakharova-2037613149.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036675960_51:0:1011:720_1920x0_80_0_0_cade622d85e5eb3f5a0b611732c75efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, александр яковенко, в мире
Киргизия, Александр Яковенко, В мире
В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина

Наговицина лежит рядом с погибшим 10 лет назад альпинистом Ишутиным

© Фото : социальные сети Натальи НаговицинойНаталья Наговицина
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : социальные сети Натальи Наговициной
Наталья Наговицина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Российский альпинист Михаил Ишутин 10 лет назад погиб практически в том же месте, где находится Наталья Наговицина, это крайне опасный участок спуска с пика Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости член правления Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Яковенко.
Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды.
"Михаил Ишутин погиб рядом с тем местом, где произошла трагедия с Натальей Наговициной. Он тоже спускался с вершины. Мы точно не знаем, что с ним произошло, но есть подозрение, что у него оторвался тромб. Когда ты находишься на высоте выше семи тысяч, малейший сбой твоего организма может привести к такой трагедии", - сказал Яковенко.
В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили поиски Наговициной.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Захарова прокомментировала обращение сына застрявшей в Киргизии альпинистки
11:35
 
КиргизияАлександр ЯковенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала