В Федерации альпинизма рассказали о месте, где застряла Наговицина

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости, Олег Богатов. Российский альпинист Михаил Ишутин 10 лет назад погиб практически в том же месте, где находится Наталья Наговицина, это крайне опасный участок спуска с пика Победы в Киргизии, сообщил РИА Новости член правления Федерации альпинистов России (ФАР) Александр Яковенко. Наговицина получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. "Михаил Ишутин погиб рядом с тем местом, где произошла трагедия с Натальей Наговициной. Он тоже спускался с вершины. Мы точно не знаем, что с ним произошло, но есть подозрение, что у него оторвался тромб. Когда ты находишься на высоте выше семи тысяч, малейший сбой твоего организма может привести к такой трагедии", - сказал Яковенко. В воскресенье руководитель базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков сообщил РИА Новости, что спасатели прекратили поиски Наговициной.

