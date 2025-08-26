Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Метод Фрейда" - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/akter-2037660599.html
Умер актер из сериала "Метод Фрейда"
Умер актер из сериала "Метод Фрейда" - РИА Новости, 26.08.2025
Умер актер из сериала "Метод Фрейда"
Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:32:00+03:00
2025-08-26T14:32:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037663056_0:108:613:453_1920x0_80_0_0_4ba36238d3011fa6b64b8c9e94e3f7c3.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил."Ушёл из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", — говорится в сообщении.Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.По информации АиФ, артист сражался с онкологическим заболеванием.Аптовцев родился в 1975 году, окончил театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Начал сниматься в фильмах с 1990-х, его фильмография включает множество проектов: "Метод Фрейда", "Студенты", "Склифосовский" и другие.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037663056_0:61:613:521_1920x0_80_0_0_c93155b5ccea82c13374e6efe740b05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Умер актер из сериала "Метод Фрейда"

Актер Алексей Аптовцев умер на 50-м году жизни от онкологического заболевания

© Фото : Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ"Алексей Аптовцев
Алексей Аптовцев - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Мытищинский театр драмы и комедии "ФЭСТ"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил.
"Ушёл из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", — говорится в сообщении.
Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.
По информации АиФ, артист сражался с онкологическим заболеванием.
Аптовцев родился в 1975 году, окончил театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Начал сниматься в фильмах с 1990-х, его фильмография включает множество проектов: "Метод Фрейда", "Студенты", "Склифосовский" и другие.
 
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала