Умер актер из сериала "Метод Фрейда"

26.08.2025

Умер актер из сериала "Метод Фрейда"

Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил."Ушёл из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", — говорится в сообщении.Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.По информации АиФ, артист сражался с онкологическим заболеванием.Аптовцев родился в 1975 году, окончил театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Начал сниматься в фильмах с 1990-х, его фильмография включает множество проектов: "Метод Фрейда", "Студенты", "Склифосовский" и другие.

