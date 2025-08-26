https://ria.ru/20250826/akter-2037660599.html
Умер актер из сериала "Метод Фрейда"
Умер актер из сериала "Метод Фрейда" - РИА Новости, 26.08.2025
Умер актер из сериала "Метод Фрейда"
Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:32:00+03:00
2025-08-26T14:32:00+03:00
2025-08-26T14:32:00+03:00
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037663056_0:108:613:453_1920x0_80_0_0_4ba36238d3011fa6b64b8c9e94e3f7c3.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ", где он служил."Ушёл из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", — говорится в сообщении.Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.По информации АиФ, артист сражался с онкологическим заболеванием.Аптовцев родился в 1975 году, окончил театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Начал сниматься в фильмах с 1990-х, его фильмография включает множество проектов: "Метод Фрейда", "Студенты", "Склифосовский" и другие.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037663056_0:61:613:521_1920x0_80_0_0_c93155b5ccea82c13374e6efe740b05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Умер актер из сериала "Метод Фрейда"
Актер Алексей Аптовцев умер на 50-м году жизни от онкологического заболевания
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Российский актер театра и кино Алексей Аптовцев, известный по роли в фильме "Метод Фрейда", умер в возрасте 49 лет, сообщили в театре "ФЭСТ"
, где он служил.
"Ушёл из жизни наш друг, коллега, АРТИСТ с большой буквы Алексей Аптовцев. Он не дожил всего неделю до своего 50-летия. Страшная болезнь забирает уже второго нашего товарища, забирает самых талантливых", — говорится в сообщении.
Коллеги артиста отметили, что все последнее время готовились к его юбилею и 2 сентября надеялись поздравить именника с 50-летием.
По информации АиФ
, артист сражался с онкологическим заболеванием.
Аптовцев родился в 1975 году, окончил театральное училище имени Щукина. Работал в Театре драмы и комедии "ФЭСТ". Начал сниматься в фильмах с 1990-х, его фильмография включает множество проектов: "Метод Фрейда", "Студенты", "Склифосовский" и другие.