В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
23:56 26.08.2025
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство - РИА Новости, 26.08.2025
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство
Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник... РИА Новости, 26.08.2025
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник заседания. "На заседании Постоянного комитета Союзного государства поддержали предложение состоявшегося накануне научно-экспертного совета при Посткоме о создании Кредитного рейтингового агентства Союзного государства (КРАСГ). Приняли решение проработать вопрос формирования данного международного финансово-аналитического института Союзного государства, осуществляющего присвоение суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении. Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами, снизит зависимость от политически мотивированных оценок и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства, полагают в Постоянном комитете.
В Союзном государстве планируют создать кредитное рейтинговое агентство

Государственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Кредитное рейтинговое агентство планируется создать в Союзном государстве России и Белоруссии, сообщил Постоянный комитет СГ по итогам прошедшего во вторник заседания.
"На заседании Постоянного комитета Союзного государства поддержали предложение состоявшегося накануне научно-экспертного совета при Посткоме о создании Кредитного рейтингового агентства Союзного государства (КРАСГ). Приняли решение проработать вопрос формирования данного международного финансово-аналитического института Союзного государства, осуществляющего присвоение суверенных кредитных рейтингов с заинтересованными ведомствами", - говорится в сообщении.
Наличие собственной платформы непредвзятой оценки финансовой устойчивости окажет содействие расширению кредитования взаимной торговли и увеличению объемов инвестиций между дружественными государствами, снизит зависимость от политически мотивированных оценок и поддержит развитие общего финансового рынка Союзного государства, полагают в Постоянном комитете.
Заголовок открываемого материала