https://ria.ru/20250826/aftershok-2037566174.html
На Камчатке произошло 18 афтершоков
На Камчатке произошло 18 афтершоков - РИА Новости, 26.08.2025
На Камчатке произошло 18 афтершоков
Сейсмическая активность на Камчатке продолжается после недавнего мощного землетрясения, за сутки зафиксированы 18 афтершоков, сообщает ГУ МЧС. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T02:01:00+03:00
2025-08-26T02:01:00+03:00
2025-08-26T02:26:00+03:00
происшествия
камчатка
шивелуч
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Сейсмическая активность на Камчатке продолжается после недавнего мощного землетрясения, за сутки зафиксированы 18 афтершоков, сообщает ГУ МЧС. "За сутки произошли 18 афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,2. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах ощущались два раза силой до двух баллов", – говорится в сообщении. Параллельно с сейсмической активностью ученые фиксируют повышенную активность шести вулканов полуострова, включая Ключевской, Шивелуч и Камбальный. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и туристам не приближаться к опасным зонам вблизи активных вулканов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. Решением губернатора Камчатского края в регионе введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.
https://ria.ru/20250826/zemletryasenie-2037566010.html
камчатка
шивелуч
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, шивелуч, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке произошло 18 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 18 афтершоков