На Камчатке произошло 18 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Сейсмическая активность на Камчатке продолжается после недавнего мощного землетрясения, за сутки зафиксированы 18 афтершоков, сообщает ГУ МЧС. "За сутки произошли 18 афтершоков магнитудой от 4,0 до 6,2. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах ощущались два раза силой до двух баллов", – говорится в сообщении. Параллельно с сейсмической активностью ученые фиксируют повышенную активность шести вулканов полуострова, включая Ключевской, Шивелуч и Камбальный. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и туристам не приближаться к опасным зонам вблизи активных вулканов. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи. Решением губернатора Камчатского края в регионе введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.

