Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи

Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи

2025-08-26T20:28:00+03:00

2025-08-26T20:28:00+03:00

2025-08-26T21:15:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Павел Абрамов освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе", - говорится в документе.Другим распоряжением заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи назначили Зотову Лейлу Руслановну.

