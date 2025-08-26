Рейтинг@Mail.ru
Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи - РИА Новости, 26.08.2025
20:28 26.08.2025 (обновлено: 21:15 26.08.2025)
Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Павел Абрамов освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе", - говорится в документе.Другим распоряжением заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи назначили Зотову Лейлу Руслановну.
общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия
Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия
Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи

Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи по его просьбе

© РИА Новости / Владимир АстапковичПавел Абрамов
Павел Абрамов - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Павел Абрамов . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Павел Абрамов освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе", - говорится в документе.
Другим распоряжением заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи назначили Зотову Лейлу Руслановну.
