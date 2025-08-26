https://ria.ru/20250826/abramov-2037741355.html
Павла Абрамова освободили от должности замглавы Росмолодежи
2025-08-26T20:28:00+03:00
2025-08-26T20:28:00+03:00
2025-08-26T21:15:00+03:00
общество
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Павел Абрамов освобожден от должности замглавы Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи по его просьбе", - говорится в документе.Другим распоряжением заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи назначили Зотову Лейлу Руслановну.
россия
общество, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия
Общество, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия
