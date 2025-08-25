Рейтинг@Mail.ru
Число журналистов, погибших при ударе по Газе, возросло до пяти - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 25.08.2025 (обновлено: 15:43 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/zhurnalisty-2037435452.html
Число журналистов, погибших при ударе по Газе, возросло до пяти
Число журналистов, погибших при ударе по Газе, возросло до пяти - РИА Новости, 25.08.2025
Число журналистов, погибших при ударе по Газе, возросло до пяти
Число журналистов, погибших при авиаударе Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа, увеличилось до пяти, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T13:39:00+03:00
2025-08-25T15:43:00+03:00
израиль
в мире
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037473058_0:167:2730:1703_1920x0_80_0_0_01e474876affe0e459af29f032c4d425.jpg
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Число журналистов, погибших при авиаударе Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа, увеличилось до пяти, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в медкомплексе."Число журналистов, погибших в результате израильского обстрела приемного отделения, выросло до пяти", - заявил источник телеканала.По информации телеканала, пятым погибшим журналистом стал Ахмед Абу Азиз.Согласно данным минздрава сектора Газа, общее число погибших при авиаударе по больнице Насер выросло до 20, помимо журналистов среди жертв есть пациенты и медперсонал.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что четыре журналиста, включая оператора телеканала Мухаммеда Салама, погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы Насер. Марьям Абу Дикка работала журналистом на ряд СМИ, включая Independent Arabia и Ассошиэйтед Пресс. Муаз Абу Таха сотрудничал с американским телеканалом NBC. Хусам аль-Масри являлся фотокорреспондентом агентства Рейтер.По данным властей сектора Газа, с начала военных действий в палестинском полуэксклаве 7 октября 2023 года погибли 244 журналиста.
https://ria.ru/20250823/gaza-2037117239.html
https://ria.ru/20250825/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037473058_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d5c3c64a10153c233f10bfad4eb1ee10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, nbc
Израиль, В мире, NBC
Число журналистов, погибших при ударе по Газе, возросло до пяти

Пять журналистов погибло при авиаударе Израиля по больнице в Газе

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. AlattarТелефон с фотографией журналиста на экране на месте израильского удара по больнице Нассер. 25 августа 2025
Телефон с фотографией журналиста на экране на месте израильского удара по больнице Нассер. 25 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Телефон с фотографией журналиста на экране на месте израильского удара по больнице Нассер. 25 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 25 авг - РИА Новости. Число журналистов, погибших при авиаударе Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа, увеличилось до пяти, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в медкомплексе.
"Число журналистов, погибших в результате израильского обстрела приемного отделения, выросло до пяти", - заявил источник телеканала.
Израильский военный недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В МИД рассказали, сколько россиян остается в секторе Газа
23 августа, 07:32
По информации телеканала, пятым погибшим журналистом стал Ахмед Абу Азиз.
Согласно данным минздрава сектора Газа, общее число погибших при авиаударе по больнице Насер выросло до 20, помимо журналистов среди жертв есть пациенты и медперсонал.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что четыре журналиста, включая оператора телеканала Мухаммеда Салама, погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы Насер. Марьям Абу Дикка работала журналистом на ряд СМИ, включая Independent Arabia и Ассошиэйтед Пресс. Муаз Абу Таха сотрудничал с американским телеканалом NBC. Хусам аль-Масри являлся фотокорреспондентом агентства Рейтер.
По данным властей сектора Газа, с начала военных действий в палестинском полуэксклаве 7 октября 2023 года погибли 244 журналиста.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильВ миреNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала