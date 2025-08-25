https://ria.ru/20250825/zhurnalisty-2037435452.html

Число журналистов, погибших при ударе по Газе, возросло до пяти

КАИР, 25 авг - РИА Новости. Число журналистов, погибших при авиаударе Израиля по больнице Насер на юге сектора Газа, увеличилось до пяти, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в медкомплексе."Число журналистов, погибших в результате израильского обстрела приемного отделения, выросло до пяти", - заявил источник телеканала.По информации телеканала, пятым погибшим журналистом стал Ахмед Абу Азиз.Согласно данным минздрава сектора Газа, общее число погибших при авиаударе по больнице Насер выросло до 20, помимо журналистов среди жертв есть пациенты и медперсонал.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что четыре журналиста, включая оператора телеканала Мухаммеда Салама, погибли в результате израильского удара по приемному покою больницы Насер. Марьям Абу Дикка работала журналистом на ряд СМИ, включая Independent Arabia и Ассошиэйтед Пресс. Муаз Абу Таха сотрудничал с американским телеканалом NBC. Хусам аль-Масри являлся фотокорреспондентом агентства Рейтер.По данным властей сектора Газа, с начала военных действий в палестинском полуэксклаве 7 октября 2023 года погибли 244 журналиста.

