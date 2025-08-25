Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. AlattarПоследствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 авг — РИА Новости. Пять журналистов погибли при израильском ударе по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera.
Среди них:
- оператор телеканала Мухаммед Салама;
- блогер Марьям Абу Дикка, работала с Independent Arabia и AP;
- фотограф Муаз Абу Таха, сотрудничал с NBC;
- фотокорреспондент Reuters Хусам аль-Масри;
- журналист Ахмед Абу Азиз.
Более 20 стран осудили планы Израиля по строительству поселений
21 августа, 18:54
Минздрав сектора Газа уточнил, что общее число погибших выросло до 20, среди жертв также пациенты и медперсонал.
По данным властей анклава, с начала военных действий, 7 октября 2023 года, погибли 244 журналиста.
Появились кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар
21 августа, 17:21
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
В прошлый четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.