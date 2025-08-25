https://ria.ru/20250825/zhurnalist-2037436889.html

Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ

Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.08.2025

Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ

Пять журналистов погибли при израильском ударе по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera. РИА Новости, 25.08.2025

ДОХА, 25 авг — РИА Новости. Пять журналистов погибли при израильском ударе по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera.Среди них:Минздрав сектора Газа уточнил, что общее число погибших выросло до 20, среди жертв также пациенты и медперсонал.Операция "Колесницы Гидеона — 2"В прошлый четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.

