Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
13:42 25.08.2025 (обновлено: 15:45 25.08.2025)
Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
хамас
египет
ДОХА, 25 авг — РИА Новости. Пять журналистов погибли при израильском ударе по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera.Среди них:Минздрав сектора Газа уточнил, что общее число погибших выросло до 20, среди жертв также пациенты и медперсонал.Операция "Колесницы Гидеона — 2"В прошлый четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
израиль
тель-авив
египет
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху, хамас, египет
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Египет

Пять журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ

Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar
Последствия израильского удара по больнице Нассер на юге сектора Газа
ДОХА, 25 авг — РИА Новости. Пять журналистов погибли при израильском ударе по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera.
Среди них:
  • оператор телеканала Мухаммед Салама;
  • блогер Марьям Абу Дикка, работала с Independent Arabia и AP;
  • фотограф Муаз Абу Таха, сотрудничал с NBC;
  • фотокорреспондент Reuters Хусам аль-Масри;
  • журналист Ахмед Абу Азиз.
Израильские поселенцы на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Более 20 стран осудили планы Израиля по строительству поселений
21 августа, 18:54
Минздрав сектора Газа уточнил, что общее число погибших выросло до 20, среди жертв также пациенты и медперсонал.

По данным властей анклава, с начала военных действий, 7 октября 2023 года, погибли 244 журналиста.

Палаточный городок беженцев «Аль-Манасра» в сектора Газа после авиаудара Израиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Появились кадры из сектора Газа, где Израиль нанес авиаудар
21 августа, 17:21

Операция "Колесницы Гидеона — 2"

В прошлый четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
