Четверо журналистов погибли при ударе ЦАХАЛ по сектору Газа, пишут СМИ

Число погибших журналистов при ударе Израиля на юге Газы выросло до 4
25 августа 2025
ДОХА, 25 авг — РИА Новости. Четверо журналистов погибли при израильском ударе по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа, передает Al Jazeera.
Среди них:
- оператор телеканала Мухаммед Салама;
- блогер Марьям Абу Дикка;
- фотограф и журналист Муаз Абу Таха;
- фотокорреспондент Reuters Хусам аль-Масри.
Представитель больницы ранее сообщал телеканалу, что всего жертвами атаки ЦАХАЛ стали 14 человек.
По данным властей сектора Газа, с начала военных действий в анклаве 7 октября 2023 года погибли 244 журналиста.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
В прошлый четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.