Житель Астрахани получил срок за сексуальное насилие над тремя детьми
10:52 25.08.2025
Житель Астрахани получил срок за сексуальное насилие над тремя детьми
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя, который восемь лет насиловал свою дочь, пасынка и падчерицу, сообщает СУСК России по Астраханской области. По информации ведомства, с июня 2010 года по декабрь 2018 года житель Астрахани в квартире "совершал в отношении своей дочери, пасынка и падчерицы насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Кроме того, он истязал родную дочь. Уголовное дело было возбуждено по статьям об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и истязании. "Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Житель Астрахани получил срок за сексуальное насилие над тремя детьми

Житель Астрахани получил 25 лет за насилие над дочерью, пасынком и падчерицей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя, который восемь лет насиловал свою дочь, пасынка и падчерицу, сообщает СУСК России по Астраханской области.
По информации ведомства, с июня 2010 года по декабрь 2018 года житель Астрахани в квартире "совершал в отношении своей дочери, пасынка и падчерицы насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Кроме того, он истязал родную дочь.
Уголовное дело было возбуждено по статьям об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и истязании.
"Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Житель Брянской области получил срок за изнасилование трехлетней девочки
27 января, 17:47
 
