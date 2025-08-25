https://ria.ru/20250825/zhitel-2037391719.html

Житель Астрахани получил срок за сексуальное насилие над тремя детьми

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 авг - РИА Новости. Кировский районный суд Астрахани приговорил к 25 годам лишения свободы местного жителя, который восемь лет насиловал свою дочь, пасынка и падчерицу, сообщает СУСК России по Астраханской области. По информации ведомства, с июня 2010 года по декабрь 2018 года житель Астрахани в квартире "совершал в отношении своей дочери, пасынка и падчерицы насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Кроме того, он истязал родную дочь. Уголовное дело было возбуждено по статьям об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и истязании. "Приговором Кировского районного суда Астрахани мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

2025

