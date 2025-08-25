https://ria.ru/20250825/zemletryasenie-2037383956.html

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 25.08.2025

На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2

25.08.2025

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в 17.48 (9.48 мск) 25 августа. Эпицентр располагался в 320 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 22 километра", - сказала собеседница агентства. По словам Семеновой, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.

