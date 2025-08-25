Рейтинг@Mail.ru
10:23 25.08.2025
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в 17.48 (9.48 мск) 25 августа. Эпицентр располагался в 320 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 22 километра", - сказала собеседница агентства. По словам Семеновой, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
северо-курильск
тихий океан
парамушир
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в 17.48 (9.48 мск) 25 августа. Эпицентр располагался в 320 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 22 километра", - сказала собеседница агентства.
По словам Семеновой, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске, 30 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Крупные землетрясения в России в 2020-2025 годах
30 июля, 14:48
 
Северо-КурильскТихий океанПарамуширЕлена СеменоваПроисшествия
 
 
