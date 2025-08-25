https://ria.ru/20250825/zemletryasenie-2037383956.html
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2 - РИА Новости, 25.08.2025
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T10:23:00+03:00
2025-08-25T10:23:00+03:00
2025-08-25T10:23:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано в понедельник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане в 17.48 (9.48 мск) 25 августа. Эпицентр располагался в 320 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 22 километра", - сказала собеседница агентства. По словам Семеновой, подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой 3 балла. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250730/zemletryaseniya-2032378449.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, происшествия
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 6,2
У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2