МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не может заключить мир с Россией, потому что понимает, что после этого неонацисты постараются его убить, написал в соцсети Х журналист Томас Фази."Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты (местный эквивалент ИГИЛ*) будут стремиться убить его", - отметил он.Как утверждалось в публикации немецкого издания Junge Welt, киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стал выпрашивать миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).* Запрещенная в России террористическая организация
