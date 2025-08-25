Рейтинг@Mail.ru
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не хочет заключить мир
23:51 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037561020.html
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не хочет заключить мир
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не хочет заключить мир - РИА Новости, 25.08.2025
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не хочет заключить мир
Владимир Зеленский не может заключить мир с Россией, потому что понимает, что после этого неонацисты постараются его убить, написал в соцсети Х журналист Томас... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T23:51:00+03:00
2025-08-25T23:51:00+03:00
украина
владимир зеленский
неонацисты
в мире
россия
мирное соглашение
курская область
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не может заключить мир с Россией, потому что понимает, что после этого неонацисты постараются его убить, написал в соцсети Х журналист Томас Фази."Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты (местный эквивалент ИГИЛ*) будут стремиться убить его", - отметил он.Как утверждалось в публикации немецкого издания Junge Welt, киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стал выпрашивать миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037487221.html
https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037558717.html
украина
россия
курская область
киев
украина, владимир зеленский, неонацисты, в мире, россия, мирное соглашение, курская область, киев
Украина, Владимир Зеленский, неонацисты, В мире, Россия, мирное соглашение, Курская область, Киев
"Он знает". На Западе раскрыли, почему Зеленский не хочет заключить мир

Журналист Фази: Зеленский знает, что после заключения мира его попытаются убить

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский не может заключить мир с Россией, потому что понимает, что после этого неонацисты постараются его убить, написал в соцсети Х журналист Томас Фази.
"Одна из причин, по которой Зеленский не может подписать мирное соглашение — потому что он знает, что поддерживаемые Западом неонацисты (местный эквивалент ИГИЛ*) будут стремиться убить его", - отметил он.
Владимир Зеленский
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам
Вчера, 16:44
Как утверждалось в публикации немецкого издания Junge Welt, киевский режим находится на грани краха и от безысходности решил атаковать АЭС в Курской области.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере стал выпрашивать миллиард долларов в месяц на закупку оружия у США по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
* Запрещенная в России террористическая организация
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
"Принесет в жертву": в Киеве разоблачили жуткий план Зеленского
Вчера, 22:49
 
Украина Владимир Зеленский неонацисты В мире Россия мирное соглашение Курская область Киев
 
 
