https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037504525.html

"Ему плевать": французы пришли в бешенство из-за поступка Зеленского

"Ему плевать": французы пришли в бешенство из-за поступка Зеленского - РИА Новости, 25.08.2025

"Ему плевать": французы пришли в бешенство из-за поступка Зеленского

Читатели французского журнала Le Figaro обвинили Владимира Зеленского в затягивании конфликта на Украине из-за нежелания идти на уступки в вопросе территорий... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T17:31:00+03:00

2025-08-25T17:31:00+03:00

2025-08-25T17:31:00+03:00

в мире

россия

украина

франция

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037330044_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_004bff29b29c427f58ba5607b399f616.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro обвинили Владимира Зеленского в затягивании конфликта на Украине из-за нежелания идти на уступки в вопросе территорий после слов американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Россия готова проявить гибкость в отношении некоторых своих ключевых требований."Зеленскому совершенно не нужен мир, и плевать ему на свой народ", — написал один комментатор."Из слов Вэнса можно сделать вывод, что тот, кто не идет на уступки, игнорирует реальность и хочет продолжать конфликт ценой бессмысленных жертв своей армии, — это Зеленский", — отметил другой."Зеленскому пора прекратить упираться. Вэнс ему это уже как-то объяснял, но тот так и не понял", — подчеркнул третий."Русские идут вперед, а украинцы в отчаянном положении: уклонение от мобилизации, дезертирство. Начиная с бригады, которую подготовила Франция, и которая потом почти полностью дезертировала. Условия диктует победитель", — заключили читатели.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.

https://ria.ru/20250823/zelenskiy-2037207310.html

https://ria.ru/20250824/intervyu-2037308097.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, франция, владимир зеленский, дональд трамп