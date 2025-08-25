"Ему плевать": французы пришли в бешенство из-за поступка Зеленского
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro обвинили Владимира Зеленского в затягивании конфликта на Украине из-за нежелания идти на уступки в вопросе территорий после слов американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Россия готова проявить гибкость в отношении некоторых своих ключевых требований.
"Зеленскому совершенно не нужен мир, и плевать ему на свой народ", — написал один комментатор.
"Из слов Вэнса можно сделать вывод, что тот, кто не идет на уступки, игнорирует реальность и хочет продолжать конфликт ценой бессмысленных жертв своей армии, — это Зеленский", — отметил другой.
"Зеленскому пора прекратить упираться. Вэнс ему это уже как-то объяснял, но тот так и не понял", — подчеркнул третий.
"Русские идут вперед, а украинцы в отчаянном положении: уклонение от мобилизации, дезертирство. Начиная с бригады, которую подготовила Франция, и которая потом почти полностью дезертировала. Условия диктует победитель", — заключили читатели.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но точной даты встречи нет.
В пятницу глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что встреча Владимира Путина и Зеленского не запланирована, но российский лидер готов с ним встретиться, когда будет готова повестка дня для саммита.