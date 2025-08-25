https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037487221.html
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам - РИА Новости, 25.08.2025
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters.По данным издания, глава киевского режима сказал об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.На прошлой неделе председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что страны альянса в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам
Зеленский: Украине нужен $1 млрд ежемесячно на закупку оружия США