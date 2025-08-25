https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037487221.html

Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам

Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам - РИА Новости, 25.08.2025

Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:44:00+03:00

2025-08-25T16:44:00+03:00

2025-08-25T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033629409_0:29:3071:1757_1920x0_80_0_0_cb56d5ade58ea941adeed142adf3b5b2.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters.По данным издания, глава киевского режима сказал об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.На прошлой неделе председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что страны альянса в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20250825/ukraina-2037482225.html

https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037409809.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сша