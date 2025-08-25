Рейтинг@Mail.ru
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 25.08.2025 (обновлено: 16:45 25.08.2025)
Reuters узнало о новом требовании Зеленского к союзникам
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters. РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters.По данным издания, глава киевского режима сказал об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.На прошлой неделе председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что страны альянса в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
в мире, украина, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен миллиард долларов ежемесячно для закупок американского оружия, пишет Reuters.
По данным издания, глава киевского режима сказал об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
На прошлой неделе председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что страны альянса в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСША
 
 
