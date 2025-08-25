https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037478724.html

"Одобрить и сопроводить": в Турции раскрыли незавидную судьбу Зеленского

"Одобрить и сопроводить": в Турции раскрыли незавидную судьбу Зеленского - РИА Новости, 25.08.2025

"Одобрить и сопроводить": в Турции раскрыли незавидную судьбу Зеленского

Владимиру Зеленскому отведена роль наблюдателя в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel. РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T16:04:00+03:00

2025-08-25T16:04:00+03:00

2025-08-25T16:53:00+03:00

в мире

украина

сша

турция

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238520_0:130:2500:1536_1920x0_80_0_0_fb56de02c694fbcab282d6de00c51fd6.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому отведена роль наблюдателя в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel."Тем временем Зеленский, которого США не считали за человека и попросту игнорировали, благодаря поддержке со стороны Европы, похоже, укрепил свои позиции перед ранее унижавшим его Трампом. Несмотря на это, глава киевского режима так и не имеет влияния на то, как будет разделена его страна. <…> Роль, отведенная Зеленскому, заключается в том, чтобы сопроводить и одобрить передел Украины", — говорится в материале.Издание отмечает, что и в дальнейшем глава киевского режима не будет иметь возможности влиять на решения, касающиеся Украины.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с Соединенными Штатами.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037347111.html

https://ria.ru/20250824/ukraina-2037326605.html

украина

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, турция, владимир зеленский