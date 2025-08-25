https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037478724.html
"Одобрить и сопроводить": в Турции раскрыли незавидную судьбу Зеленского
Владимиру Зеленскому отведена роль наблюдателя в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому отведена роль наблюдателя в процессе урегулирования конфликта на Украине, пишет турецкое издание Evrensel."Тем временем Зеленский, которого США не считали за человека и попросту игнорировали, благодаря поддержке со стороны Европы, похоже, укрепил свои позиции перед ранее унижавшим его Трампом. Несмотря на это, глава киевского режима так и не имеет влияния на то, как будет разделена его страна. <…> Роль, отведенная Зеленскому, заключается в том, чтобы сопроводить и одобрить передел Украины", — говорится в материале.Издание отмечает, что и в дальнейшем глава киевского режима не будет иметь возможности влиять на решения, касающиеся Украины.В понедельник президент США Дональд Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые Европа намерена предоставить при координации с Соединенными Штатами.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
