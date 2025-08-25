Рейтинг@Mail.ru
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:57 25.08.2025 (обновлено: 15:38 25.08.2025)
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью - РИА Новости, 25.08.2025
Украинские нацисты пригрозили Зеленскому смертью
Бывший главарь неонацистов из одесского филиала "Правого сектора"* Сергей Стерненко пригрозил Владимиру Зеленскому смертью в случае, если тот "сдаст территории" РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший главарь неонацистов из одесского филиала "Правого сектора"* Сергей Стерненко пригрозил Владимиру Зеленскому смертью в случае, если тот "сдаст территории" Украины. Об этом он заявил в интервью The Times."Если бы Зеленский отдал хоть какую-то незанятую землю, он был бы трупом — и политически, и реально", — сказал он.В субботу издание Washington Post сообщило о том, что глава киевского режима находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически ответил "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.* Запрещенная в России террористическая организация.
© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший главарь неонацистов из одесского филиала "Правого сектора"* Сергей Стерненко пригрозил Владимиру Зеленскому смертью в случае, если тот "сдаст территории" Украины. Об этом он заявил в интервью The Times.
"Если бы Зеленский отдал хоть какую-то незанятую землю, он был бы трупом — и политически, и реально", — сказал он.
В субботу издание Washington Post сообщило о том, что глава киевского режима находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией.
Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически ответил "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
