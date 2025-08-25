https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037409809.html

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Бывший главарь неонацистов из одесского филиала "Правого сектора"* Сергей Стерненко пригрозил Владимиру Зеленскому смертью в случае, если тот "сдаст территории" Украины. Об этом он заявил в интервью The Times."Если бы Зеленский отдал хоть какую-то незанятую землю, он был бы трупом — и политически, и реально", — сказал он.В субботу издание Washington Post сообщило о том, что глава киевского режима находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией.Как рассказал глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC, Зеленский на недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом и несколькими лидерами Евросоюза фактически ответил "нет" на предложения по внеблоковому статусу Киева и отказался обсуждать вопрос территориальных уступок. Позднее на праздновании Дня флага Украины глава киевского режима подтвердил, что не намерен поддерживать эту инициативу.* Запрещенная в России террористическая организация.

