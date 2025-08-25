https://ria.ru/20250825/zelenskiy-2037343766.html

"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады

"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады - РИА Новости, 25.08.2025

"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады

заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Софийском соборе Владимир Зеленский вместе с представителями разных конфессий помолился за мир и процветание Украины, при этом он продолжает отправлять украинцев "в мясорубку", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.“Зеленский в День Независимости устроил в Софийском соборе “экуменическую молитву” с муфтием, ПЦУ, католиками, протестантами и другими конфессиями. <…> Офис президента радостно сообщает, что “святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины”. Но позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране убивают, что братьев бросают в мясорубку, что кровь льется каждый день?” — отметил он.Единственный, по мнению парламентария, кому может молиться режим Зеленского, — это бес.День независимости Украины прошел в воскресенье, в этот день 30 лет назад приняли документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Киевский режим решил с размахом отпраздновать круглую дату: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в самой столице — масштабный военный парад без "советских стандартов".

