"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:48 25.08.2025 (обновлено: 09:51 25.08.2025)
"Бросают в мясорубку": выходка Зеленского в соборе ужаснула депутата Рады
заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Софийском соборе Владимир Зеленский вместе с представителями разных конфессий помолился за мир и процветание Украины, при этом он продолжает отправлять украинцев "в мясорубку", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.“Зеленский в День Независимости устроил в Софийском соборе “экуменическую молитву” с муфтием, ПЦУ, католиками, протестантами и другими конфессиями. &lt;…&gt; Офис президента радостно сообщает, что “святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины”. Но позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране убивают, что братьев бросают в мясорубку, что кровь льется каждый день?” — отметил он.Единственный, по мнению парламентария, кому может молиться режим Зеленского, — это бес.День независимости Украины прошел в воскресенье, в этот день 30 лет назад приняли документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Киевский режим решил с размахом отпраздновать круглую дату: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в самой столице — масштабный военный парад без "советских стандартов".
украина
Новости
в мире, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Депутат Рады Дмитрук раскритиковал Зеленского в День независимости Украины

Владимир Зеленский с представителями разных конфессий в Софийском соборе
Владимир Зеленский с представителями разных конфессий в Софийском соборе
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Софийском соборе Владимир Зеленский вместе с представителями разных конфессий помолился за мир и процветание Украины, при этом он продолжает отправлять украинцев "в мясорубку", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Зеленский в День Независимости устроил в Софийском соборе “экуменическую молитву” с муфтием, ПЦУ, католиками, протестантами и другими конфессиями. <…> Офис президента радостно сообщает, что “святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины”. Но позвольте спросить: за что и кому они “молятся”? Когда каждый знает, что в стране убивают, что братьев бросают в мясорубку, что кровь льется каждый день?” — отметил он.
Единственный, по мнению парламентария, кому может молиться режим Зеленского, — это бес.
День независимости Украины прошел в воскресенье, в этот день 30 лет назад приняли документ о самостоятельности и независимости украинского государства. Киевский режим решил с размахом отпраздновать круглую дату: по всей стране прошли праздничные мероприятия, а в самой столице — масштабный военный парад без "советских стандартов".
Специальная военная операция на Украине
 
 
