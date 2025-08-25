https://ria.ru/20250825/zarazhenie-2037348492.html

В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи

В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи

2025-08-25T02:28:00+03:00

2025-08-25T02:28:00+03:00

2025-08-25T04:38:00+03:00

в мире

сша

мэриленд

гватемала (республика)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5d0b257354448785aba634ce98714241.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый подтвержденный случай заражения миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, выявлен в американском штате Мэриленд у человека, приехавшего из Гватемалы, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре осведомленные источника."Случай поедающего плоть паразита - личинки мясной мухи - выявлен у человека в Мэриленде, который приехал в США из Гватемалы", - пишет агентство. Отмечается, что зараженный получил лечение, в штате приняты профилактические меры. По данным агентства, предупреждение о заражении было разослано объединением скотоводческой индустрии США Beef Alliance примерно двум десяткам людей в этом секторе. Американское министерство сельского хозяйства (USDA) 9 июля объявило о приостановке запланированного открытия для мексиканского скота пяти переходов на границе с Мексикой, сославшись на "серьезные опасения" после выявления нового случая паразита в Веракрусе, в 370 километрах от границы США.

сша

мэриленд

гватемала (республика)

в мире, сша, мэриленд, гватемала (республика)