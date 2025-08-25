Рейтинг@Mail.ru
В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 25.08.2025 (обновлено: 04:38 25.08.2025)
https://ria.ru/20250825/zarazhenie-2037348492.html
В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи
В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи - РИА Новости, 25.08.2025
В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи
Новый подтвержденный случай заражения миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, выявлен в американском штате Мэриленд у человека,... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T02:28:00+03:00
2025-08-25T04:38:00+03:00
в мире
сша
мэриленд
гватемала (республика)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_5d0b257354448785aba634ce98714241.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый подтвержденный случай заражения миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, выявлен в американском штате Мэриленд у человека, приехавшего из Гватемалы, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре осведомленные источника."Случай поедающего плоть паразита - личинки мясной мухи - выявлен у человека в Мэриленде, который приехал в США из Гватемалы", - пишет агентство. Отмечается, что зараженный получил лечение, в штате приняты профилактические меры. По данным агентства, предупреждение о заражении было разослано объединением скотоводческой индустрии США Beef Alliance примерно двум десяткам людей в этом секторе. Американское министерство сельского хозяйства (USDA) 9 июля объявило о приостановке запланированного открытия для мексиканского скота пяти переходов на границе с Мексикой, сославшись на "серьезные опасения" после выявления нового случая паразита в Веракрусе, в 370 километрах от границы США.
https://ria.ru/20250814/likhoradka-2035283226.html
сша
мэриленд
гватемала (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979399600_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_948a1c31f7eacba4106c07a44253cf9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мэриленд, гватемала (республика)
В мире, США, Мэриленд, Гватемала (республика)
В США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи

Reuters: в Мэриленде выявили новый случай заражения человека миазом мясной мухи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Новый подтвержденный случай заражения миазом, вызванным личинкой мясной мухи Cochliomyia hominivorax, выявлен в американском штате Мэриленд у человека, приехавшего из Гватемалы, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре осведомленные источника.
"Случай поедающего плоть паразита - личинки мясной мухи - выявлен у человека в Мэриленде, который приехал в США из Гватемалы", - пишет агентство.
Отмечается, что зараженный получил лечение, в штате приняты профилактические меры.
По данным агентства, предупреждение о заражении было разослано объединением скотоводческой индустрии США Beef Alliance примерно двум десяткам людей в этом секторе.
Американское министерство сельского хозяйства (USDA) 9 июля объявило о приостановке запланированного открытия для мексиканского скота пяти переходов на границе с Мексикой, сославшись на "серьезные опасения" после выявления нового случая паразита в Веракрусе, в 370 километрах от границы США.
Комар - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
На юге Китая выявили восемь случаев заражения лихорадкой чикунгунья
14 августа, 15:03
 
В миреСШАМэрилендГватемала (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала