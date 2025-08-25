Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 25.08.2025 (обновлено: 18:47 25.08.2025)
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бандитизмом украинские удары по нефтепроводу "Дружба".&quot;Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности. &lt;…&gt; Это топливо, которое необходимо, которое люди ждут, ждут производства, на которое рассчитывают, под которое рассчитана и экономика, и бюджеты, и так далее. То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства&quot;, — сказала она журналистам.Дипломат также осудила позицию западных политиков, которые даже не пытаются одернуть киевский режим, когда он бомбит гражданскую инфраструктуру. Это говорит либо об их безумии, либо об антиправовой направленности, добавила Захарова."Это нелегитимно, это противозаконно, это должно иметь соответствующую квалификацию", — заключила она.В последнее время ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", из-за чего прекращались поставки в Венгрию и Словакию. Власти этих республик обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их безопасность.Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на Киев президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бандитизмом украинские удары по нефтепроводу "Дружба".
"Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности. <…> Это топливо, которое необходимо, которое люди ждут, ждут производства, на которое рассчитывают, под которое рассчитана и экономика, и бюджеты, и так далее. То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства", — сказала она журналистам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Европа нашла слабое место Трампа. Зеленский по нему ударил
Вчера, 08:00
Дипломат также осудила позицию западных политиков, которые даже не пытаются одернуть киевский режим, когда он бомбит гражданскую инфраструктуру. Это говорит либо об их безумии, либо об антиправовой направленности, добавила Захарова.
"Это нелегитимно, это противозаконно, это должно иметь соответствующую квалификацию", — заключила она.
В последнее время ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", из-за чего прекращались поставки в Венгрию и Словакию. Власти этих республик обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их безопасность.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на Киев президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.

Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.

Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Зеленский дерзко пошутил об ударах по нефтепроводу "Дружба"
24 августа, 16:09
 
