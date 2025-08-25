https://ria.ru/20250825/zakharova-2037474371.html
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба" - РИА Новости, 25.08.2025
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бандитизмом украинские удары по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T15:45:00+03:00
2025-08-25T15:45:00+03:00
2025-08-25T18:47:00+03:00
мария захарова
специальная военная операция на украине
россия
киев
венгрия
словакия
вооруженные силы украины
нефтепровод "дружба"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бандитизмом украинские удары по нефтепроводу "Дружба"."Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более энергетическим объектам, должны порицаться и вызывать исключительно негативные отклики и комментарии, сопровождающиеся призывами к прекращению подобной деятельности. <…> Это топливо, которое необходимо, которое люди ждут, ждут производства, на которое рассчитывают, под которое рассчитана и экономика, и бюджеты, и так далее. То есть это чистой воды бандитизм, который ведет к подрыву стратегических основ, стратегического планирования внутри государства", — сказала она журналистам.Дипломат также осудила позицию западных политиков, которые даже не пытаются одернуть киевский режим, когда он бомбит гражданскую инфраструктуру. Это говорит либо об их безумии, либо об антиправовой направленности, добавила Захарова."Это нелегитимно, это противозаконно, это должно иметь соответствующую квалификацию", — заключила она.В последнее время ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", из-за чего прекращались поставки в Венгрию и Словакию. Власти этих республик обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их безопасность.Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на Киев президенту США Дональду Трампу. Тот ответил, что разозлен действиями ВСУ.
https://ria.ru/20250825/tramp-2037344337.html
https://ria.ru/20250824/zelenskiy-2037303318.html
россия
киев
венгрия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, россия, киев, венгрия, словакия, вооруженные силы украины, нефтепровод "дружба"
Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Венгрия, Словакия, Вооруженные силы Украины, Нефтепровод "Дружба"
Захарова прокомментировала удары по нефтепроводу "Дружба"
Захарова назвала удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" бандитизмом