15:38 25.08.2025
Полиция задержала курьера мошенников, похитивших деньги у пенсионерки
татьяна петрова
москва
химки (городской округ в московской области)
россия
происшествия
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации Петровой, пенсионерке звонили неизвестные, которые, представляясь работниками различных служб и ведомств, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину обналичить все сбережения и передать их приехавшему за ними молодому человеку. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Москвы, исполнявший в преступной схеме роль курьера", - сказала Петрова. Фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ст. 159 УК РФ), заключила Петрова.
татьяна петрова, москва, химки (городской округ в московской области), россия, происшествия
Татьяна Петрова, Москва, Химки (городской округ в Московской области), Россия, Происшествия
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По информации Петровой, пенсионерке звонили неизвестные, которые, представляясь работниками различных служб и ведомств, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину обналичить все сбережения и передать их приехавшему за ними молодому человеку.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Москвы, исполнявший в преступной схеме роль курьера", - сказала Петрова.
Фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ст. 159 УК РФ), заключила Петрова.
