Полиция задержала курьера мошенников, похитивших деньги у пенсионерки

https://ria.ru/20250825/zaderzhanie-2037472712.html

Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех... РИА Новости, 25.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Полиция задержала 20-летнего москвича, который выполнял роль курьера в мошеннической схеме злоумышленников, укравших у пенсионерки в Химках около четырех миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила более 3,7 миллиона рублей", - говорится в сообщении. По информации Петровой, пенсионерке звонили неизвестные, которые, представляясь работниками различных служб и ведомств, ввели ее в заблуждение. Злоумышленники убедили женщину обналичить все сбережения и передать их приехавшему за ними молодому человеку. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 20-летний житель Москвы, исполнявший в преступной схеме роль курьера", - сказала Петрова. Фигурант заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (ст. 159 УК РФ), заключила Петрова.

