В Госдуму внесут проект о выплате семьям с детьми к 1 сентября
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести ежегодную выплату семьям с детьми к 1 сентября для приобретения учебных пособий, формы, канцелярских принадлежностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что затраты семей на сбор детей в школу, колледжи и высшие учебные заведения нередко составляют значительную часть ежемесячного семейного бюджета. "Предлагаю предоставить семьям с детьми ежегодную выплату к 1 сентября. На каждого школьника в возрасте от 6 до 18 лет – по 28,7 тысячи рублей. Студентам вузов и техникумов – от 14,3 тысяч до 21,5 тысячи рублей. Детям из малоимущих семьей – по 43 тысячи рублей. Ежегодная выплата на одного ребёнка-инвалида в возрасте от 6 до 23 лет должна составить 50,2 тысячи рублей и 21,5 тысячи рублей – до наступления 28-летнего возраста", - сообщил он. Политик привел данные исследований российских маркетплейсов, согласно которым за последний год стоимость ученического набора к первому сентября выросла на 30%-35%. По его словам, цены увеличились на одежду, канцелярские товары в среднем подорожали на 22%, пластилин – на 69%, а акварель – на 48%. "Средняя цена школьного набора сегодня составляет 28,7 тысячи рублей. Для мальчиков в него входит 9 и для девочек 11 предметов одежды. Сюда же надо добавить учебные пособия и канцелярские товары. На круг набегает приличная сумма, которая перед началом учебного года увеличивается за счёт летнего "сезонного" коэффициента. Надо учитывать, что в течение года родителей ждут дополнительные траты, и поэтому мы предлагаем государству взять на себя расходы на подготовку детей к 1 сентября", - подытожил Миронов.
