Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами

25.08.2025

Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами

Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) обеспечила все необходимые условия для участия в наблюдении за избирательными процессами

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) обеспечила все необходимые условия для участия в наблюдении за избирательными процессами, что стало возможным благодаря принятому за последние годы нормативному регулированию, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. "За последние годы было принято то нормативное регулирование, которое сегодня позволяет Общественной палате РФ быть непосредственным участником избирательных процессов, а именно направлять наблюдателей на все выборы в Российской Федерации... На текущий момент готова констатировать, что от лица Общественной Палаты РФ создано все необходимое регулирование этого процесса локального типа, принято и решение Совета, и положение о порядке назначения наблюдателей. В оперативном режиме мы готовы здесь вместе регулировать эти вопросы и подсказывать", - сказала Булгакова в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием. Булгакова напомнила, что в основу системы наблюдения за выборами легли два документа, составляющих "золотой стандарт". Первый ориентирован на процесс голосования, который может проходить в течение нескольких дней, включая 12-13 сентября, либо непосредственно 13 сентября в регионах, где предусмотрено двухдневное голосование. Второй направлен на обеспечение процедур контроля за соблюдением избирательных прав в день голосования, 14 сентября. Булгакова отметила, что ОП РФ продолжает развивать обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса наряду с содействием в реализации избирательных прав граждан. Особое внимание в этом контексте было уделено приграничным регионам. "Мы уделяем большое внимание выборам в таких субъектах: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь. Также я бы хотела сделать, в том числе, отсылку, в части информирования, что сюда же в какой-то части мы относим и Камчатский край, потому что сегодня обстановка в регионе, она непосредственно принуждает и нас определенное внимание проявлять к процедурам голосования и, собственно, системе избирательных комиссий", - добавила Булгакова. Она уточнила, что в регионы были направлены проекты положений о порядке назначения наблюдателей. Булгакова подчеркнула, что эти документы являются методической поддержкой для региональных Общественных палат, которые могут использовать их в своей работе. Кроме того, она отметила, что ОП РФ уделяет внимание регулированию деятельности будущих центров общественного наблюдения, которые планируется открыть в регионах, и готова оказывать всестороннюю консультационную помощь в этом направлении. -0-

россия

республика крым

краснодарский край

