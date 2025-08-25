Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами - РИА Новости, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 25.08.2025
https://ria.ru/20250825/vybory-2037459925.html
Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами
Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами - РИА Новости, 25.08.2025
Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами
Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) обеспечила все необходимые условия для участия в наблюдении за избирательными процессами, что стало возможным... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:54:00+03:00
2025-08-25T14:54:00+03:00
политика
россия
республика крым
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933226304_0:308:3092:2047_1920x0_80_0_0_46aa7dbdca029d8400b160831868e5bd.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) обеспечила все необходимые условия для участия в наблюдении за избирательными процессами, что стало возможным благодаря принятому за последние годы нормативному регулированию, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. "За последние годы было принято то нормативное регулирование, которое сегодня позволяет Общественной палате РФ быть непосредственным участником избирательных процессов, а именно направлять наблюдателей на все выборы в Российской Федерации... На текущий момент готова констатировать, что от лица Общественной Палаты РФ создано все необходимое регулирование этого процесса локального типа, принято и решение Совета, и положение о порядке назначения наблюдателей. В оперативном режиме мы готовы здесь вместе регулировать эти вопросы и подсказывать", - сказала Булгакова в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием. Булгакова напомнила, что в основу системы наблюдения за выборами легли два документа, составляющих "золотой стандарт". Первый ориентирован на процесс голосования, который может проходить в течение нескольких дней, включая 12-13 сентября, либо непосредственно 13 сентября в регионах, где предусмотрено двухдневное голосование. Второй направлен на обеспечение процедур контроля за соблюдением избирательных прав в день голосования, 14 сентября. Булгакова отметила, что ОП РФ продолжает развивать обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса наряду с содействием в реализации избирательных прав граждан. Особое внимание в этом контексте было уделено приграничным регионам. "Мы уделяем большое внимание выборам в таких субъектах: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь. Также я бы хотела сделать, в том числе, отсылку, в части информирования, что сюда же в какой-то части мы относим и Камчатский край, потому что сегодня обстановка в регионе, она непосредственно принуждает и нас определенное внимание проявлять к процедурам голосования и, собственно, системе избирательных комиссий", - добавила Булгакова. Она уточнила, что в регионы были направлены проекты положений о порядке назначения наблюдателей. Булгакова подчеркнула, что эти документы являются методической поддержкой для региональных Общественных палат, которые могут использовать их в своей работе. Кроме того, она отметила, что ОП РФ уделяет внимание регулированию деятельности будущих центров общественного наблюдения, которые планируется открыть в регионах, и готова оказывать всестороннюю консультационную помощь в этом направлении. -0-
https://ria.ru/20250825/standart-2037439055.html
https://ria.ru/20250808/sovfed-2034174630.html
россия
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933226304_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_562646fa8ffbb937f89115118457f880.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, республика крым, краснодарский край
Политика, Россия, Республика Крым, Краснодарский край
Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами

Булгакова: Общественная палата обеспечила все условия для наблюдения за выборами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Общественная палата Российской Федерации (ОП РФ) обеспечила все необходимые условия для участия в наблюдении за избирательными процессами, что стало возможным благодаря принятому за последние годы нормативному регулированию, сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
"За последние годы было принято то нормативное регулирование, которое сегодня позволяет Общественной палате РФ быть непосредственным участником избирательных процессов, а именно направлять наблюдателей на все выборы в Российской Федерации... На текущий момент готова констатировать, что от лица Общественной Палаты РФ создано все необходимое регулирование этого процесса локального типа, принято и решение Совета, и положение о порядке назначения наблюдателей. В оперативном режиме мы готовы здесь вместе регулировать эти вопросы и подсказывать", - сказала Булгакова в ходе расширенного заседания Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В России представили новый "золотой стандарт" наблюдения на выборах
Вчера, 13:47
Булгакова напомнила, что в основу системы наблюдения за выборами легли два документа, составляющих "золотой стандарт". Первый ориентирован на процесс голосования, который может проходить в течение нескольких дней, включая 12-13 сентября, либо непосредственно 13 сентября в регионах, где предусмотрено двухдневное голосование. Второй направлен на обеспечение процедур контроля за соблюдением избирательных прав в день голосования, 14 сентября. Булгакова отметила, что ОП РФ продолжает развивать обеспечение безопасности всех участников избирательного процесса наряду с содействием в реализации избирательных прав граждан. Особое внимание в этом контексте было уделено приграничным регионам.
"Мы уделяем большое внимание выборам в таких субъектах: Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и город Севастополь. Также я бы хотела сделать, в том числе, отсылку, в части информирования, что сюда же в какой-то части мы относим и Камчатский край, потому что сегодня обстановка в регионе, она непосредственно принуждает и нас определенное внимание проявлять к процедурам голосования и, собственно, системе избирательных комиссий", - добавила Булгакова.
Она уточнила, что в регионы были направлены проекты положений о порядке назначения наблюдателей. Булгакова подчеркнула, что эти документы являются методической поддержкой для региональных Общественных палат, которые могут использовать их в своей работе. Кроме того, она отметила, что ОП РФ уделяет внимание регулированию деятельности будущих центров общественного наблюдения, которые планируется открыть в регионах, и готова оказывать всестороннюю консультационную помощь в этом направлении. -0-
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
После выборов в сентябре в Совфед могут прийти 13 новичков
8 августа, 15:57
 
ПолитикаРоссияРеспублика КрымКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала