Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения НИУ ВШЭ, МИСИС и еще 14 вузам
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — говорится на сайте ведомства.
В списке значатся:
- 1.Университет Российского инновационного образования;
- 2.Пермский национальный исследовательский политехнический университет;
- 3.Международный банковский институт имени Анатолия Собчака;
- 4.Омский государственный университет путей сообщения;
- 5.Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова;
- 6.Волжский государственный университет водного транспорта;
- 7.Дальневосточный государственный университет путей сообщения;
- 8.Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева;
- 9.Московский технический университет связи и информатики;
- 10.Донской государственный аграрный университет;
- 11.Национальный исследовательский технологический университет МИСИС;
- 12.Северо-Осетинская государственная медицинская академия;
- 13.Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
- 14.Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
- 15.Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского;
- 16.Международный институт инновационного развития.
Всем учебным заведениям предлагается принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Неделю назад предупреждения от Рособрнадзора получили 15 вузов, среди которых: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский университет транспорта и Институт иностранных языков.