Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

2025-08-25T16:39:00+03:00

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС."Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — говорится на сайте ведомства. В списке значатся:Всем учебным заведениям предлагается принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.Неделю назад предупреждения от Рособрнадзора получили 15 вузов, среди которых: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский университет транспорта и Институт иностранных языков.

