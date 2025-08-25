Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам
16:39 25.08.2025 (обновлено: 18:37 25.08.2025)
Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам
Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам - РИА Новости, 25.08.2025
Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам
Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС. РИА Новости, 25.08.2025
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС."Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — говорится на сайте ведомства. В списке значатся:Всем учебным заведениям предлагается принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.Неделю назад предупреждения от Рособрнадзора получили 15 вузов, среди которых: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский университет транспорта и Институт иностранных языков.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Здание Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Москве
Здание Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рособрнадзор вынес предостережения 16 вузам, в том числе МАДИ, НИУ ВШЭ и МИСИС.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — говорится на сайте ведомства.
В списке значатся:
  1. 1.
    Университет Российского инновационного образования;
  2. 2.
    Пермский национальный исследовательский политехнический университет;
  3. 3.
    Международный банковский институт имени Анатолия Собчака;
  4. 4.
    Омский государственный университет путей сообщения;
  5. 5.
    Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова;
  6. 6.
    Волжский государственный университет водного транспорта;
  7. 7.
    Дальневосточный государственный университет путей сообщения;
  8. 8.
    Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева;
  9. 9.
    Московский технический университет связи и информатики;
  10. 10.
    Донской государственный аграрный университет;
  11. 11.
    Национальный исследовательский технологический университет МИСИС;
  12. 12.
    Северо-Осетинская государственная медицинская академия;
  13. 13.
    Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики";
  14. 14.
    Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ);
  15. 15.
    Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского;
  16. 16.
    Международный институт инновационного развития.
Всем учебным заведениям предлагается принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
Информацию об объявленных предостережениях разместили в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Неделю назад предупреждения от Рособрнадзора получили 15 вузов, среди которых: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Российский университет транспорта и Институт иностранных языков.
