25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 25.08.2025
Белгородский губернатор рассказал об атаках ВСУ
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в пяти районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино от детонации FPV-дрона загорелась кабина грузового автомобиля — пожарный расчёт ликвидировал очаг возгорания. Кроме того, повреждён рядом стоящий автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта снаряда повреждено остекление в частном доме. В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский FPV-дрон атаковал многоквартирный дом", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в Валуйском округе села Орехово и Шелаево атакованы FPV-дронами, в хуторе Дубровка беспилотник нанес удар по частному дому, в посёлке Дальний - по припаркованному легковому автомобилю. "В селе Нечаевка Белгородского района дрон атаковал "Газель" — повреждена дверь и выбиты стёкла. В селе Новоалександровка Борисовского района от детонации дрона в частном доме и летней кухне выбиты окна", - уточнил глава области.
БЕЛГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами девять населенных пунктов в пяти районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино от детонации FPV-дрона загорелась кабина грузового автомобиля — пожарный расчёт ликвидировал очаг возгорания. Кроме того, повреждён рядом стоящий автомобиль. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта снаряда повреждено остекление в частном доме. В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский FPV-дрон атаковал многоквартирный дом", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в Валуйском округе села Орехово и Шелаево атакованы FPV-дронами, в хуторе Дубровка беспилотник нанес удар по частному дому, в посёлке Дальний - по припаркованному легковому автомобилю.
"В селе Нечаевка Белгородского района дрон атаковал "Газель" — повреждена дверь и выбиты стёкла. В селе Новоалександровка Борисовского района от детонации дрона в частном доме и летней кухне выбиты окна", - уточнил глава области.
