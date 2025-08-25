https://ria.ru/20250825/vsu-2037533859.html
В Горловке при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя
В Горловке при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автодром в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на Автодроме ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.Позже мэр сообщил, что число пострадавших увеличилось до четырех.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в понедельник в 11.25, 17.45 и 17.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район Горловки. Кроме того, с начала суток ВСУ девять раз атаковали этот же район с помощью беспилотников-камикадзе и выпустили шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
