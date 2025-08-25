https://ria.ru/20250825/vsu-2037533859.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя

В Горловке при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 25.08.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадали четыре мирных жителя

Четыре мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автодром в Горловке в ДНР, сообщил мэр... РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T19:04:00+03:00

2025-08-25T19:04:00+03:00

2025-08-25T19:13:00+03:00

происшествия

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автодром в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов на Автодроме ранены два мирных жителя Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.Позже мэр сообщил, что число пострадавших увеличилось до четырех.По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в понедельник в 11.25, 17.45 и 17.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Никитовский район Горловки. Кроме того, с начала суток ВСУ девять раз атаковали этот же район с помощью беспилотников-камикадзе и выпустили шесть "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250821/gorlovka-2036873267.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, иван приходько