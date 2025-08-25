Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 25.08.2025 (обновлено: 12:11 25.08.2025)
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формироваиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формироваиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине
23 августа, 12:18
 
