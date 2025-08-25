https://ria.ru/20250825/vsu-2037413003.html
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формироваиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 215... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:06:00+03:00
2025-08-25T12:06:00+03:00
2025-08-25T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_a17f8e1859969dc80462cd85d048544a.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формироваиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250823/vpk-2037147566.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032545472_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b0ceb48d05f4c21e3f3cb97bc04e6812.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки