ВСУ потеряли более 215 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формироваиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 215 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка в Харьковской области и Дробышево в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе четыре западного производства, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

