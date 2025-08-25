Рейтинг@Mail.ru
25.08.2025

ВСУ нанесли 76 ударов по Херсонской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 25.08.2025
ВСУ нанесли 76 ударов по Херсонской области за сутки
ГЕНИЧЕСК, 25 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима нанесли 76 ударов с применением беспилотников и ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима нанесли 48 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. Также было зафиксировано 8 ударов киевских боевиков с применением FPV-дронов. Общее количество ударов по области составило 76 прилетов", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Солонцы, Алешки, Новая Каховка, Любимовка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка, Малая Лепетиха.
