ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник - РИА Новости, 25.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 25.08.2025
ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправляет 57-ю отдельную мотострелковую бригаду в бессмысленные контратаки при острой нехватке дронов, что приводит к потерям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "57-я отдельная мотострелковая бригада испытывает острую нехватку дронов. Командование бригады, зная это, все равно отправляет свой личный состав в бессмысленные контратаки, приводящие только к потерям", - рассказал собеседник агентства.
© AP Photo / Boghdan KutiepovПогибший украинский военнослужащий
© AP Photo / Boghdan Kutiepov
Погибший украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправляет 57-ю отдельную мотострелковую бригаду в бессмысленные контратаки при острой нехватке дронов, что приводит к потерям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"57-я отдельная мотострелковая бригада испытывает острую нехватку дронов. Командование бригады, зная это, все равно отправляет свой личный состав в бессмысленные контратаки, приводящие только к потерям", - рассказал собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала