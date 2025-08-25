https://ria.ru/20250825/vsu-2037356903.html

ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник

ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник - РИА Новости, 25.08.2025

ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник

Командование ВСУ на харьковском направлении отправляет 57-ю отдельную мотострелковую бригаду в бессмысленные контратаки при острой нехватке дронов, что приводит РИА Новости, 25.08.2025

2025-08-25T06:44:00+03:00

2025-08-25T06:44:00+03:00

2025-08-25T06:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887342966_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_34addc6723f08aaec1208e663359c59e.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправляет 57-ю отдельную мотострелковую бригаду в бессмысленные контратаки при острой нехватке дронов, что приводит к потерям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "57-я отдельная мотострелковая бригада испытывает острую нехватку дронов. Командование бригады, зная это, все равно отправляет свой личный состав в бессмысленные контратаки, приводящие только к потерям", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф