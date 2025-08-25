https://ria.ru/20250825/vsu-2037356903.html
ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник
ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник
Командование ВСУ на харьковском направлении отправляет 57-ю отдельную мотострелковую бригаду в бессмысленные контратаки при острой нехватке дронов, что приводит
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении отправляет 57-ю отдельную мотострелковую бригаду в бессмысленные контратаки при острой нехватке дронов, что приводит к потерям, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "57-я отдельная мотострелковая бригада испытывает острую нехватку дронов. Командование бригады, зная это, все равно отправляет свой личный состав в бессмысленные контратаки, приводящие только к потерям", - рассказал собеседник агентства.
ВСУ отправляют солдат в бессмысленные контратаки, рассказал источник
