Специальная военная операция на Украине
 
05:43 25.08.2025
ВСУ расстреляли женщину под Красноармейском в ДНР, рассказал мирный житель
Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска РИА Новости, 25.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
красноармейск
сергей власов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов. "Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов. Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
донецкая народная республика, россия, красноармейск, сергей власов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Красноармейск, Сергей Власов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов.
"Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов.
Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно.
Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
