ВСУ расстреляли женщину под Красноармейском в ДНР, рассказал мирный житель
ВСУ расстреляли женщину под Красноармейском в ДНР, рассказал мирный житель - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ расстреляли женщину под Красноармейском в ДНР, рассказал мирный житель
Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T05:43:00+03:00
2025-08-25T05:43:00+03:00
2025-08-25T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
красноармейск
сергей власов
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов. "Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов. Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
донецкая народная республика
россия
красноармейск
2025
