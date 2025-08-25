https://ria.ru/20250825/vsu-2037354552.html

ВСУ расстреляли женщину под Красноармейском в ДНР, рассказал мирный житель

2025-08-25T05:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

красноармейск

сергей власов

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли женщину и перерезали горло ее ребенку, чтобы угнать их автомобиль под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости житель Красноармейска Сергей Власов. "Там уже месяц назад двое военных, это всушники, убили мать и ее сына. Женщину застрелили, а ребенку перерезали горло. Также забрали их автомобиль - "Мицубиси". Машину позже обнаружили в Днепре", - рассказал Власов. Он добавил, что подобные преступления со стороны ВСУ в городе с 2014 года происходили регулярно. Красноармейск (украинское название Покровск) имеет решающее значение для группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов. Освобождение агломерации позволит российским войскам выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

