https://ria.ru/20250825/vsu--2037413924.html
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 275 военнослужащих, четыре... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T12:07:00+03:00
2025-08-25T12:07:00+03:00
2025-08-25T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
красный лиман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_1a3f4ae2952de6534b34f15c15cd7504.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
красный лиман
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026739148_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_abd34ad51baabc3a9427a156ea81e430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Красный Лиман
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки