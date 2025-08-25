Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 25.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 25.08.2025 (обновлено: 12:09 25.08.2025)
ВСУ потеряли до 275 военных в зоне действий "Центра" за сутки
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
красноармейск
красный лиман
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), красноармейск, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Красноармейск, Красный Лиман
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска потеряли за сутки до 275 военнослужащих, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Красный Лиман, Родинское, Белицкое, Димитров и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск за сутки составили до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе три западного производства, семь пикапов.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КрасноармейскКрасный Лиман
 
 
