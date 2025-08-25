Рейтинг@Mail.ru
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС - РИА Новости, 25.08.2025
14:19 25.08.2025
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС - РИА Новости, 25.08.2025
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2025
в мире
россия
иран
китай
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", - говорится в сообщении.
россия
иран
китай
в мире, россия, иран, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос
В мире, Россия, Иран, Китай, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС

Путин и Пезешкиан договорились о встрече на саммите ШОС в Китае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", - говорится в сообщении.
Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР
В миреРоссияИранКитайВладимир ПутинМасуд ПезешкианШОС
 
 
