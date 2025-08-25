https://ria.ru/20250825/vstrecha-2037448944.html

Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС

2025-08-25T14:19:00+03:00

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", - говорится в сообщении.

в мире, россия, иран, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос