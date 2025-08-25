https://ria.ru/20250825/vstrecha-2037448944.html
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС - РИА Новости, 25.08.2025
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2025
2025-08-25T14:19:00+03:00
2025-08-25T14:19:00+03:00
2025-08-25T14:19:00+03:00
в мире
россия
иран
китай
владимир путин
масуд пезешкиан
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994468220_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d092d5f0a6eb01b5d9261a21fc6f54.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подтвердили настрой на дальнейшее наращивание российско-иранского взаимодействия в различных областях и условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html
россия
иран
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994468220_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_1aa259dc21f6d60b84724c84026336ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, китай, владимир путин, масуд пезешкиан, шос
В мире, Россия, Иран, Китай, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, ШОС
Президенты России и Ирана договорились о встрече на саммите ШОС
Путин и Пезешкиан договорились о встрече на саммите ШОС в Китае