Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней - РИА Новости, 25.08.2025
Хорошие новости
 
03:48 25.08.2025 (обновлено: 05:04 25.08.2025)
Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней
Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Врачи Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке провели уникальную операцию и извлекли сразу несколько камней из дыхательных путей девочки, которая проглотила их в детском саду, сообщает минздрав Приморья. "Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребёнка появился кашель, и его доставили в больницу. Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. Однако при дополнительном обследовании оказалось, что в дыхательных путях находится ещё несколько мелких камней", - говорится в сообщении. В итоге врачи достали четыре камня. После операции девочка находилась под наблюдением хирурга и вскоре была выписана домой. Медики отмечают, что даже мелкий предмет, прилипнув к стенкам пищевода, может вызвать пролежни, некроз или сквозное повреждение - перфорацию.
Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней

Во Владивостоке врачи спасли девочку, проглотившую камни в детском саду

Врачи во время операции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Врачи Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке провели уникальную операцию и извлекли сразу несколько камней из дыхательных путей девочки, которая проглотила их в детском саду, сообщает минздрав Приморья.
"Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребёнка появился кашель, и его доставили в больницу. Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. Однако при дополнительном обследовании оказалось, что в дыхательных путях находится ещё несколько мелких камней", - говорится в сообщении.
В итоге врачи достали четыре камня. После операции девочка находилась под наблюдением хирурга и вскоре была выписана домой.
Медики отмечают, что даже мелкий предмет, прилипнув к стенкам пищевода, может вызвать пролежни, некроз или сквозное повреждение - перфорацию.
