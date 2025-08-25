https://ria.ru/20250825/vrachi-2037350964.html

Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней

Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней

Во Владивостоке врачи спасли девочку, которая наелась камней

Врачи Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке провели уникальную операцию и извлекли сразу несколько камней из дыхательных путей девочки

ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Врачи Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке провели уникальную операцию и извлекли сразу несколько камней из дыхательных путей девочки, которая проглотила их в детском саду, сообщает минздрав Приморья. "Девочка во время прогулки в садике проглотила камень, что заметила воспитатель. Сначала родители не увидели признаков недомогания, но вскоре у ребёнка появился кашель, и его доставили в больницу. Эндоскописты Алексей Шаповалов и заведующий отделением Алексей Ткачук обнаружили камень в трахее и успешно его удалили. Однако при дополнительном обследовании оказалось, что в дыхательных путях находится ещё несколько мелких камней", - говорится в сообщении. В итоге врачи достали четыре камня. После операции девочка находилась под наблюдением хирурга и вскоре была выписана домой. Медики отмечают, что даже мелкий предмет, прилипнув к стенкам пищевода, может вызвать пролежни, некроз или сквозное повреждение - перфорацию.

